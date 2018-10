Cuatro razones para contar tu historia con un libro

- / -

FOTO 1 | 1. Compartes lo que sabes. Documentar la historia de Beleki para quienes quieren crecer en lo personal a partir del emprendimiento, sin importar edad, ocupación o rubro. “Primero es el legado que le damos a aquel emprendedor que, como yo, le hubiera gustado encontrar un documento o libro para saber por dónde empezar”. Para esto, Julio propuso romper el molde y no quedarse con su historia sino dar herramientas concretas para quienes buscan un consejo, así, más que un libro sobre él y su negocio, es una guía práctica que a la vez desbarate mitos. “He visto que el dinero no es necesario para emprender. No es lo más importante”, comenta y le creo, pues él comenzó a emprender cuando estudiaba la universidad. (Foto: Donitas Beleki)