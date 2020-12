Los premios South Europe Startup Awards (SESA) se lanzaron por primera vez en 2019 para conectar a los actores del ecosistema de startups e impulsar su expansión a mercados internacionales. En la región del Sur de Europa compiten 7 países: Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España, en 9 categorías distintas.

Según el portal Emprendedores, la gran final de esta segunda edición tuvo lugar el pasado 16 de diciembre y en ella 4 emprendedores u organizaciones emprendedoras españolas se alzaron con un premio en su categoría. Todos los ganadores pasarán a competir en la gala mundial contra los ganadores de las otras regiones de la misma categoría en los Global Startup Awards. Los ganadores son los siguientes:

Bridge for Billions: ‘Héroe del Ecosistema’ emprendedor 2020

La incubadora online creada por Pablo Santaeufemia, Bridge for Billions, se alzó con el premio ‘Héroe del Ecosistema’ emprendedor 2020 en los South Europe Startup Awards. El galardón destaca la pasión y la voluntad de la compañía por ayudar a nuevas empresas, así como su fomento del emprendimiento.

La condecoración supone el cierre a un año marcado por la pandemia de la COVID-19, durante la que miles de emprendedores dejaron de recibir ayudas debido a la naturaleza presencial de la mayoría de las redes de apoyo. En este sentido, Bridge for Billions lanzó la convocatoria ‘Together for Innovation’ con la que ofreció su estructura online y su metodología a programas de emprendimiento que podrían verse paralizados por el confinamiento y la no digitalización. A la iniciativa, que contó con el respaldo de la Geneva Business School, la Universidad Loyola o la Universidad de Vigo, se sumaron 20 programas de 13 países que apoyaron a 270 startups y 370 emprendedores.

“Es un honor recibir este reconocimiento. Las organizaciones tenemos que colaborar para romper los ‘egosistemas’ de emprendimiento, que funcionan mayormente para las élites, y trabajar juntos con todos los actores para crear verdaderos ecosistemas de colaboración”, señala Pablo Santaeufemia, CEO y cofundador de Bridge for Billions .

El galardón ‘Héroe del Ecosistema’ pone de manifiesto la misión de Bridge for Billions, que pretende facilitar el acceso al apoyo emprendedor y crear un ecosistema diverso e inclusivo. Hasta la fecha, la compañía ha ayudado a 1,700 emprendedores en más de 70 países, siendo el 43% mujeres.

Impact Hub Madrid: Mejor espacio de trabajo compartido

Impact Hub Madrid es la mayor red mundial de comunidades de innovación y emprendimiento con impacto, compuesta por unos impresionantes 17,000 profesionales y presente en más de 100 ciudades.

El primer Impact Hub abrió en el 2005 en Londres para facilitar que los emprendedores pudieran trabajar, conocerse y aprender en un ambiente colaborativo e innovador. A día de hoy, Impact Hub es la mayor red global de comunidades de emprendimiento con impacto, presente en 55 países de todo el mundo. A través de sus 100 espacios de coworking y eventos y de más de 200 programas anuales de emprendimiento e innovación, Impact Hub inspira, conecta y hace posible que personas, empresas y organizaciones generen impacto positivo a través de su actividad profesional.

En España, Impact Hub tiene presencia en Madrid, Donostia, Vigo, Zaragoza y Málaga.

La organización se basa en tres pilares principales: espacios de coworking colaborativos e inspiradores, una comunidad viva formada por profesionales multidisciplinares y facilitadores expertos en conectarles, y una programación de contenidos y servicios de formación y orientación para potenciar su desarrollo personal y profesional. Todo ello conectado y coordinado por la práctica del hosting.

Flomics Biotech: Startup Mejor revelación

La startup catalana Flomics Biotech ha recibido el premio a la ‘Mejor Revelación’. Flomics Biotech está desarrollando nuevas herramientas de diagnóstico basadas en sangre para una amplia gama de enfermedades complejas. Con un equipo altamente capacitado que comprende los algoritmos de aprendizaje profundo, pueden identificar los cambios de ARN asociados con estados de enfermedad de una manera más rápida, barata y no invasiva.

“La asistencia sanitaria eficaz depende del seguimiento de la salud, preferentemente con biomarcadores. Un biomarcador puede ser cualquier tipo de molécula producida por el cuerpo, cuyos niveles cambian en respuesta a una enfermedad en particular. El cáncer colorrectal, el cáncer de pulmón y la enfermedad de las arterias coronarias son solo algunos ejemplos de una larga lista en la que un diagnóstico temprano y preciso tendría enormes beneficios para la calidad de vida de los pacientes: los médicos podrían comenzar el tratamiento antes, mejorando las posibilidades de un resultado favorable y minimizando tiempo y malestar perdido por enfermedad.

Una de las características clave de un buen diagnóstico es que se obtiene mediante biomarcadores cuantificables: moléculas que se pueden medir con el mínimo de molestias y riesgos para el paciente. En Flomics, creemos que los mejores biomarcadores de todos estarán en los fluidos corporales de los pacientes y, lo mejor de todo, en la sangre de los pacientes”, sostienen.

Business Factory Auto: Mejor programa de aceleración o incubador

Business Factory Auto (BFA) es una iniciativa cuyo objetivo es la la aceleración y consolidación de proyectos especializados en automoción y su transformación en empresas innovadoras, viables y escalables que atraigan y retengan talento; contribuyendo así a fortalecer el posicionamiento del Sector y a incrementar su proyección internacional.

En BFA cuentan con un doble programa: de aceleración y de consolidación. El primero está diseñado específicamente para los emprendedores de la industria de automoción. Con una duración de hasta 9 meses, las actividades previstas se centran en la validación y desarrollo del producto o servicio, definición del modelo de negocio, consecución de las primeras ventas y desarrollo de las competencias y habilidades del equipo entre otros. Los proyectos participantes pueden instalarse en la zona de coworking del programa, en el que compartirán formación, tech-meetings y experiencias con otros emprendedores que estén desarrollando proyectos en su mismo sector y con un grado de evolución similar.

En lo que respecta al programa de consolidación, este tiene una duración de hasta 12 meses, durante los cuales se buscará a través de formación y mentorización que las empresas participantes consigan establecerse en el mercado y generar ventas/ingresos recurrentes. Esto lo conseguiremos a través de un programa personalizado adaptado a las necesidades de cada una de las empresas participantes, que tendrán además acceso a una amplia red de contactos procedentes de la industria de automoción, apoyo financiero y un espacio de trabajo en la zona de vivero de las instalaciones de BFA.

La iniciativa la promueve la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) y la Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado (Xesgalicia); la Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), GROUPE PSA, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo (CZFV) y Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo, SA SME (VIGO ACTIVO).

Con este nuevo reconocimiento, el Business Factory Auto se sigue consolidando como pieza clave del Sector de Automoción de Galicia. En diciembre de 2018, la iniciativa fue reconocida a nivel nacional por la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clusters (Fenaeic), con el premio al “Proyecto Mejor difundido 2018”, entregado durante el VI Congreso Nacional de Clusters. En octubre del mismo año, recibió el premio a la “mejor práctica desarrollada en un parque tecnológico” de la Asociación de Parques Empresariales y Tecnológicos de España (APTE), y fue nombrado “regional partner” en los premios Startup Europe Awards, de carácter internacional, siendo la primera aceleradora de automoción de Europa en conseguirlo. En 2019, el BFA fue reconocido, también por la iniciativa Startup Europe Awards de la Fundación Finnova y la DG Connect.