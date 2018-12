Cuatro preguntas para saber si es más importante tu empresa o tú

- / -

FOTO 4 | 4. ¿En qué área no estás trabajando? ¿Rendirte porque todavía no has dominado el arte del autocuidado? ¿Retirarte porque aun no has establecido límites saludables en tu trabajo? No lo hagas, pues lo único que vas a lograr es que tus intentos de autocuidado te hagan sentir mal (lo contrario a lo que quieres lograr). Date crédito por identificar un área en la que puedas trabajar y por intentarlo. Incluso si no resulta, que probablemente suceda. Incluso si el autocuidado es algo con lo que has lidiado durante mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Eres humano. Y estas cosas llevan tiempo.