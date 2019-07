Cuatro nuevas amenazas cibernéticas para las empresas

- / -

FOTO 4 | Ataques contra puertos no estándar se mantienen como una preocupación. Los ciberdelincuentes tienen sus miradas puestas en puertos no estándar para el tráfico web como una manera de entregar sus cargas útiles sin ser detectados. Basándose en un tamaño de muestra de más de 210 millones de ataques de malware registrados hasta junio de 2019, Capture Labs monitoreó el pico más alto registrado desde que se realizó el seguimiento del vector cuando una cuarta parte de los ataques de malware llegó a puertos no estándar solo en mayo de 2019.