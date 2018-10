Cuatro lecciones que podemos aprender de los despidos de alto perfil en Disney

FOTOS | Actualmente The Walt Disney Co. tiene una reputación relativamente estelar. Sus películas son ridículamente populares y su imagen se ha vuelto cada vez más reluciente a lo largo de los años. En muchos sentidos, Disney se ha acercado más a casi cualquier compañía que puedas nombrar a lograr lo imposible: complacer a todas las personas todo el tiempo.

Durante este año, sin embargo, la imagen prístina de la Casa del Ratón ha recibido algunos golpes y abolladuras. Más recientemente, la compañía lidió con controversias en torno a dos personalidades: la comediante Roseanne Barr y el director James Gunn.

Ambas situaciones involucraban tuits ofensivos, aunque el contexto y el contenido de esos mensajes eran muy diferentes. Mientras Barr terminó en agua caliente por enviar tuits racistas, Gunn apareció en los titulares después de que surgieron algunos mensajes con bromas sobre pedofilia y la violación que hizo hace 10 años.

Independientemente de las circunstancias, ambas celebridades recibieron una rápida respuesta de Disney: la terminación inmediata de sus contratos con la compañía. De esta manera, Disney envió un mensaje claro y coherente a sus empleados: que cualquier atención negativa de clientes potenciales podría resultar en la pérdida de su empleo.

Curiosamente, la compañía no basó sus decisiones de despido en ningún nerviosismo sobre el dinero; el índice de audiencia de audiencia del nuevo programa Roseanne probablemente todavía estaría muy bien, y Guardians of the Galaxy Vol. 3 sin duda habría hecho un montón de dinero en la taquilla. En cambio, los despidos se vieron impulsados ​​por la gestión de riesgos, con la empresa intentando desviar la atención de la indignación en las redes sociales para poder continuar con su negocio como de costumbre.

Como una empresa pública con una reputación amigable para la familia, cercana y querida, Disney se encuentra en una posición increíblemente difícil cuando se trata de contratar. Además de preocuparse por si alguien puede hacer el trabajo para el que ha sido contratado, la compañía también debe considerar si esa persona tiene el potencial de molestar al público con su comportamiento pasado o presente.

En la era de las redes sociales, una minoría vocal es suficiente para crear un gran dolor de cabeza para cualquier empresa.

Una personalidad equivocada puede resultar en un gran riesgo

Ningún empleador contrata la personalidad completa de alguien. La compañía contrata a alguien que tiene las habilidades para el trabajo en cuestión. Barr fue contratada por el papel que desempeña en la televisión en lugar de por sus opiniones políticas o el contenido que publica en Twitter. Nuestras vidas personales y profesionales no son mutuamente excluyentes, pero a veces las dos simplemente no se llevan bien.

Mientras que la mayoría de las empresas, con suerte, no tendrán que manejar ejércitos de extraños que desentrañan tuits viejos de sus empleados, eventualmente tendrán que lidiar con personalidades tóxicas en el lugar de trabajo. Una mala contratación puede convertirse en una carga para la energía de todo el equipo, lo que afecta negativamente el rendimiento de la organización.

Si bien saber cómo manejar una personalidad tóxica es una parte importante de la gestión de riesgos, en primer lugar, es mejor evitar contratar a la persona equivocada. Esto puede parecer más fácil decirlo que hacerlo, pero hay varias maneras en que las organizaciones pueden navegar el proceso de contratación sin caer víctimas de las mismas trampas en las que cayó Disney.