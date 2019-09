FOTOS | Son negocios que no están aquí y en los que puede estar tu oportunidad, según Emprendedores.

1. INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS CON LAS VUELTAS DE LAS COMPRAS

Bundil es una aplicación que intenta dar respuesta a las dudas de la mayoría de la gente sobre cómo invertir en criptomonedas. Simplifica el proceso ayudando al usuario a invertir pequeñísimas cantidades de dinero (los redondeos de nuestras compras) o ampliarlo a cantidades mayores si se quiere. ¿Cómo funciona? Se vincula la aplicación a la tarjeta de crédito o débito elegida y automáticamente la plataforma redondea las transacciones e invierte en Bitcoin, Ethereum, Lite Coin o las criptomonedas que elijamos. Hablamos de redondeos de 0,50 céntimos de dólar o un dólar. Cantidades que se pueden bloquear en cualquier momento. También hacer inversiones adicionales cuando queramos así como vender nuestras monedas en propiedad.

2. UNA GORRA PARA BICIS CON LA DUREZA DE UN DIAMANTE

Una marca que no dejará a ningún ciclista indiferente. Park and Diamond diseña y produce y comercializa cascos para montar en bici con el aspecto de una gorra de béisbol y la capacidad de protección de un diamante (como bien indica la marca). Su principal aportación, además de su estética, es su flexibilidad, lo que permite guardarlo fácilmente en un bolso o en el bolsillo del pantalón. El producto ha sido diseñado por ex ingenieros de SpaceX (la empresa aeroespacial de Elon Musk), ha pasado por tres años de pruebas y desarrollos para cumplir con todos los requisitos de seguridad del mercado norteamericano y de la Unión Europea y se ha financiado a través de una campaña de crowdfunding en la plataforma Indiegogo.

3. UN MODELO DE SUSCRIPCIÓN PARA CEPILLOS Y PASTA DE DIENTES

Puede sonar raro que alguien pague un dinero mensual por recibir en su casa el reemplazo de un cepillo de dientes y su pasta correspondiente cada equis tiempo pero al ver lo diferente que es la propuesta de Quip se termina por dar credibilidad a la idea. Es un cepillo electrónico que, a diferencia de los habituales, tiene un tamaño muy pequeño, un funcionamiento que, aseguran, es más eficaz para mantener la boca sana que el de los tradicionales y un diseño espectacular. Está ideado por dentistas y diseñadores y tiene un coste de 25 a 40 dólares (según el modelo), pero los reemplazos apenas suponen un desembolso de 5 dólares cada tres meses. Se puede comprar por separado o con una suscripción trimestral que incluye los costes de envío gratuitos. La firma ha recibido 62 millones de inversores y capital riesgo para su expansión.

4. UN DETECTOR DE LAS EMOCIONES POR VOZ

La japonesa Empath ha desarrollado una tecnología capaz de detectar el estado emocional de quien habla en tiempo real. Y lo hace indistintamente de cual sea su idioma. Y no lo hace enfocándose en lo que el interlocutor dice, sino en cómo lo dice. Analiza las propiedades de la voz y clasifica el estado emocional en cuatro grupos: alegría, calma, enojo y tristeza. ¿Qué aplicaciones tiene esta tecnología? En el mundo de la empresa, por ejemplo, en los call centers, para mejorar la atención al cliente e, incluso, aumentar la tasa de conversión en las llamadas. Y en la gestión de la salud y bienestar de los empleados. La firma ha desarrollado un asistente de voz para trabajadores capaz de anticipar cambios en los estados de ánimo de los empleados. Esos cambios los refleja en un panel en el que se puede “leer” el estado propio y el de todo el equipo. El objetivo es que se introduzca como herramienta en los planes de motivación para mejorar los resultados de las plantillas y reducir la rotación. Se integra muy fácilmente en sistemas operativos como Windows, iOS o Android.