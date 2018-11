- / -

2. Crea una rutina y apégate a ella El éxito es el premio de la rutina. Si no estás siguiendo una serie de rutinas exitosas, probablemente no estés administrando bien tu tiempo. Por poner un ejemplo extremo, considera la rutina madrugadora de Tim Cook, CEO de Apple. Tim se levanta a las 3:45 todos los días, asegurando que esto le permite revisar sus 700 o más correos al día, y le da el tiempo que necesita para ejercitarse antes de ir a la oficina. Esta hora puede no ser para ti, pero definitivamente te puedes beneficiar de agregar algunas rutinas positivas a tu agenda. Considera levantarte un poco antes para tener tiempo suficiente de hacer cosas para poder enfocarte después en tu trabajo. O puedes crear la rutina de dedicarle 20 minutos al desarrollo de tu carrera después de cenar.