FOTOS | El estudio What 12,000 employees have to say about the future of remote work demostró que el 51% de empleados han mejorado su productividad en tareas colaborativas (trabajo en equipo, intercambios con compañeros de trabajo; reuniones con clientes; entre otros). Mientras que, aproximadamente el 75% de los empleados dijeron que durante los primeros meses de la pandemia han podido mantener o mejorar la productividad en sus tareas individuales.

● La encuesta What 12,000 employees have to say about the future of remote work, elaborado por BCG establece cuatro factores claves para mejorar la productividad de los trabajadores durante el trabajo remoto.

● La salud física ha sido reconocida como un motor de productividad, reduciendo el ausentismo y los empleados que han trabajado en su bienestar físico tienen el doble de probabilidades de haber mejorado su productividad.

La investigación también destacó que el 60% de los empleados buscan cierta flexibilidad en el lugar y el momento en que trabajan y que más del 70% de los gerentes están más abiertos a modelos flexibles para sus equipos que antes de la pandemia.

Sin embargo, el hallazgo más importante ha sido identificar los cuatro factores que han permitido mantener al 79% de los profesionales satisfechos y mejorar su productividad en las tareas colaborativas. Entre ellos se destacan: conectividad social, salud mental, salud física y herramientas para el lugar de trabajo.

“En el Perú, alrededor de 250,000 personas laboran actualmente en trabajo remoto, con resultados de productividad similares a la modalidad presencial. Es por ello, que resulta cada vez más vital que los empleadores reconozcan los beneficios de cada uno de estos factores y el impacto en su equipo de trabajo, ya que les permitirá diseñar modelos de trabajo sostenibles y cruciales para el éxito de la empresa”, indicó Joaquín Valle del Olmo, Managing Director y Partner de BCG.

Conozca en qué consisten estos cuatro factores esenciales para ganar en la nueva realidad:

1. Conectividad social:

Este factor tiene un enorme impacto en la productividad. Los empleados que muestran esta conectividad con sus colegas tienen dos o tres veces más probabilidades de haber mejorado su producción. Esta es esencial para cualquier empresa que busque mejorar la comunicación, aumentar la eficiencia, acelerar la adquisición de habilidades o aprovechar la innovación.

2. Salud mental:

La encuesta muestra una correlación entre la salud mental y la productividad. Las personas que han experimentado una mejor salud mental durante la pandemia tienen dos veces más probabilidades de producción. Si bien la conciencia sobre el impacto de la salud mental en el trabajo ha ido en aumento, la pandemia —y el estrés y la ansiedad que ha creado— subraya lo importante que es para los empleadores reconocer los vínculos entre la salud mental y la productividad.

3. Salud física:

Este factor ha sido reconocido como un motor de productividad, reduciendo el ausentismo y creando una fuerza laboral más enfocada y de mayor rendimiento. Los hallazgos evidencian que los empleados que han trabajado en su bienestar físico tienen el doble de probabilidades de haber mejorado su productividad. Esto resalta la importancia de incorporar tiempo para dormir, hacer ejercicio y nutrición en las nuevas rutinas de trabajo.

4. Herramientas para el lugar de trabajo:

La encuesta arrojó que los empleados están satisfechos con herramientas como videoconferencias, pizarras virtuales y software de gestión de proyectos. Un encuestado de la industria de la tecnología dijo que “tener una configuración de escritorio igual que la oficina y el hogar con la misma conectividad” es esencial para él para mantener la productividad, mientras que otros encuestados informaron que las aplicaciones y herramientas digitales como las videoconferencias son importantes para mantener sus niveles de productividad.

El artículo completo, se puede leer aquí.