FOTOS | El COVID-19 ha obligado a millones de empresas a reevaluar sus modelos de negocio, pero ¿Qué pasa con los negocios que todavía son solo ideas en la mente de los aspirantes a empresarios? A medida que los despidos masivos y los rescates desesperados dominan las noticias, pocas personas hablan sobre cómo es lanzar un negocio en el clima actual, según Entrepreneur.

Pero como otras crisis a lo largo de la historia, la próxima recesión creará oportunidades genuinas para los fundadores. Como Michael Loeb, fundador y CEO de Loeb.nyc, dijo: "momentos como estos son como incendios forestales. El incendio paralizará a algunas empresas, pero también proporcionará el calor para liberar nuevas semillas en el suelo. Muchas compañías asombrosas han sido nace de las cenizas de las recesiones económicas y las caídas del mercado".

El colapso financiero y de la vivienda en 2008 vio a personas en los Estados Unidos buscando alojamiento asequible sin compromisos a largo plazo. Fue entonces cuando Airbnb surgió como una alternativa más barata y más flexible a la vivienda tradicional. Para 2011, esta empresa estaba valorada en más de mil millones de dólares.

Si crees que tu idea de negocio está lista para el siguiente paso, colocala como una solución para las necesidades emergentes de los clientes. Aquí hay cuatro consejos que le ayudarán.

1. Encuentra tu nicho

Las empresas que definen la industria como Airbnb toman forma durante las recesiones. ¿Puedes abordar un nicho único en este momento, ofreciendo una solución para ayudar a las personas a superar la crisis actual? Alternativamente, ¿puedes adaptar tu idea original para abordar ese nicho?

Tómate un momento para retroceder y evaluar el mundo que te rodea. Identifica los problemas que enfrentan tus amigos, compañeros de trabajo, personas en las noticias. Visualiza las posibles soluciones a los problemas que no están siendo respondidos por lo que están actualmente disponibles.

Muchos de estos nichos se están forjando en medio de la agitación actual. Tanto el cuidado de la salud como la educación, dos de las industrias más vitales en cualquier sociedad, están experimentando una interrupción significativa. Estas industrias necesitan iniciativas innovadoras de reconstrucción con urgencia. La educación no había sido interrumpida significativamente en 100 años. Ahora los padres y los alumnos buscan optimizar su tiempo, recursos en línea e interacciones con los maestros para evitar perder meses de estudio.

Si tu producto o servicio aún no se ajusta a una necesidad actual, ve si puedes adaptarlo para moldearse a esta nueva normalidad. Las condiciones no se normalizarán pronto: la adaptabilidad es una fortaleza. ¿Tienes un producto de software que puede, por ejemplo, mejorar la experiencia de videoconferencia de los usuarios, incluso si inicialmente no fue diseñado para hacerlo? ¿Puede tu servicio facilitar las experiencias o comunicaciones en línea de las empresas?

Si puedes llenar un nicho con tu producto, haz todo lo posible para aprovechar esta oportunidad, tales oportunidades son escasas. Como Jonathan Greechan, cofundador del acelerador mundial pre-semilla, el Fundador Institute, me dijo: "Tú quieres estar patinando hacia dónde va el disco, no hacia dónde está el disco ahora".

2. Da a las personas lo que necesitan: conexiones y conectividad

Durante una recesión, las personas están menos inclinadas a comprar cosas que no satisfacen necesidades reales. Los productos frívolos fallarán. Las ideas que funcionan se centran en resolver bien un problema.

¿Qué necesita la gente en este momento? ¿Qué necesitas ahora?

Una cosa que todos necesitan es la conexión. Conviértete en indispensable creando y fortaleciendo las conexiones entre las personas. No podrás hacer esto sin aprovechar tu presencia en línea: cuanto más interactiva, mejor. Usa herramientas digitales para promocionarte y construir relaciones con sus clientes. Tiktok es una forma alegre de llegar a los consumidores más jóvenes. Instagram puede impulsar los elementos visuales de tu producto e iniciar un debate. Haz un evento de lanzamiento en Houseparty. La intimidad y la conexión en línea son los pilares de la nueva normalidad, incluso cuando se permiten nuevamente grandes reuniones, asegurar su presencia en línea ahora le garantizará una mayor exposición en el futuro.

Mantén la privacidad en mente o perderás la confianza rápidamente. Corea del Sur y el Reino Unido han desarrollado aplicaciones para rastrear las tasas de infección de COVID-19, pero los defensores de la privacidad han expresado su preocupación sobre cómo la tecnología accede a los datos personales. Mantente un paso adelante de tales dificultades mirando lo que otras compañías (incluidos tus competidores potenciales) están haciendo y aprende de sus errores y éxitos.

3. Prepárate personalmente para dar el paso

Mira tu billetera. Si antes era difícil conseguir que los inversores tosieran la financiación inicial, será mucho más difícil ahora que se están apretando el cinturón.

"Los inversores no están buscando ideas en este momento, están buscando negocios con un equipo y tracción", dice Greechan. "Es necesario tener un capital mínimo gastable para hacer despegar su idea de negocio y recaudar más fondos".

Si tus ahorros son un agujero negro y actualmente está desempleado, es posible que debas retroceder. Por supuesto, puedes pedirles a tus amigos o familiares que inviertan, pero este es un momento difícil para todos, así que ten cuidado: no quieres alejar a las personas cercanas a ti en un momento de necesidad. Considera traer a un socio a bordo, pero ten en cuenta que también querrán verte contribuir financieramente, al menos un par de miles de dólares.

Además, pregúntate honestamente internamente y psicológicamente si estás en el momento correcto. Para ser un líder empresarial en un momento como este, debes:

Ser abierto y creativo, para que puedas ver el mundo desde diferentes ángulos e identificar oportunidades donde otros no pueden

Tener la inteligencia fluida para resolver problemas nuevos e inesperados a medida que surjan

Si está preocupado por otras partes de tu vida, tu capacidad de ser abierto y flexible puede verse comprometida.

Para capitalizar tus fortalezas, sé disciplinado. Escribe una lista de verificación cada mañana con las cosas que lograrás ese día, como comunicarte con los líderes de la industria con los que desea asociarte o diseñar su producto mínimo viable (PMV). Toma las cosas paso a paso, a pesar de la sensación de urgencia. Obten comentarios en todas las etapas del desarrollo de tu PVM. El mismo no tiene que ser refinado o costoso en esta etapa, solo necesitas incorporar tu idea y probar cómo responderán los mercados. Si actualmente tienes un trabajo de tiempo completo, no renuncies hasta que haya recibido reacciones fuertes y positivas a tu prototipo.

4. Obten los beneficios del lanzamiento durante una recesión

Con la recesión económica, la mayoría de las compañías que apoyan nuevos negocios están ofreciendo tarifas con descuento. Shopify, por ejemplo, ofrece una prueba gratuita de 90 días, y HubSpot ha suspendido los límites de marketing por correo electrónico y ha reducido significativamente el costo de los anuncios pagados. Para un emprendedor, el costo del lanzamiento es menos costoso de lo habitual y probablemente se mantendrá así durante los próximos 12 meses.

Otra ventaja del clima actual es la gama más amplia de talentos disponible. Muchas compañías importantes han estado luchando. Airbnb, por ejemplo, despidió al 25 por ciento de su personal debido a la pandemia. Muchos trabajadores altamente calificados ahora están buscando trabajo. Reclutas previamente inalcanzables ahora están al alcance.

La equidad de los nuevos empleados es tan valiosa como la equidad financiera. Su experiencia profesional te ayudará a comprender cuándo comenzar a lanzar y acercarte a clientes potenciales.

Una recesión es cuando las empresas que definen la categoría toman forma. Del mismo modo que las empresas de criptomonedas crecieron cuando la confianza en los bancos y los sistemas tradicionales alcanzó un mínimo histórico, las empresas que proponen soluciones alternativas a problemas comunes durante las crisis tienen una ventaja sobre sus competidores.