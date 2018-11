Cuatro consejos para 'espiar' los anuncios de Facebook de tu competencia

- / -

FOTO 4 | 4. Guarda los mejores anuncios El último consejo es bastante práctico. A veces se necesita volver a consultar anuncios de la competencia y nos olvidamos de hacer la captura de pantalla típica. Por suerte, ya hay una manera más sofisticada y cómoda de hacerlo. A Facebook no se le escapa una y cuenta con el historial de todos los anuncios consultados con un perfil. En este enlace podrás volver a todos los anuncios consultados desde tu cuenta e incluso comprobar si siguen activos. Esta forma de espiar los anuncios de la competencia es importante porque este marketing es de respuesta inmediata, no se malgasta dinero en cosas que no funcionan. Es el punto clave del marketing de hoy, antes no conocíamos cómo hacía la competencia para tener un buen ROI. Hoy gracias a las campañas de Facebook, no es que sepamos el ROI exacto de la competencia pero podemos hacernos a la idea de qué es lo que funciona. La forma ideal de hacer un buen espionaje para tener unos anuncios que conviertan más.