Cuatro consejos para aumentar tu inteligencia emocional

FOTOS | La inteligencia emocional es la capacidad de identificar y administrar tus propias emociones y las emociones de los demás.

Pero ¿qué pasa si no has tenido suerte y no has nacido teniendo esta habilidad? Aquí te explicamos cómo desarrollarla, según detalla un artículo de la BBC Mundo.

¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional?

Según la revista de divulgación psicológica Psychology Today la inteligencia emocional es absolutamente esencial para formar, desarrollar y mantener relaciones personales cercanas.Saber formar relaciones cercanas es esencial no sólo para tu vida personal sino también profesional.

A nadie le gusta trabajar o tener una cita con una persona incapaz de establecer una conexión verdadera.

Si piensas que tú puedes ser una de estas personas a las que le cuesta crear vínculo con los demás, no desesperes: a diferencia del coeficiente intelectual (IQ), que no cambia significativamente a lo largo de nuestra vida, la inteligencia emocional puede evolucionar y aumentar con la práctica.