FOTOS | Para adaptarse a la tendencia de la automatización del trabajo y la tecnología, las empresas en el Perú están migrando a nuevos modelos de estructura organizacional, en un proceso que demanda tomar en cuenta cuatro aspectos clave.

Así lo señaló Susana Sander, consultora senior en Estrategia de Talento de Mercer, tras indicar que siete de cada 10 empresas vienen implementando modelos de automatización del trabajo en el país. Entre ellas, figuran bancos, mineras, supermercados y operadores móviles.

“Esta tendencia nos obliga a tomar medidas para aprovechar mejor al talento humano en funciones que generan mayor valor y eficiencia”, comentó.

No obstante, reconoció que muchas empresas no logran la eficiencia que necesitan en dicho proceso, principalmente, porque copian modelos de otras organizaciones, los cuales no responden a su propia realidad.

En ese contexto, la especialista explica en esta fotogalería los puntos vitales para concretar los proyectos de automatización. Entre ellos, la estrategia de negocio, la originalidad de la estructura, la flexibilidad y el rediseño de puestos.