Crecen servicios VIP de recepción para viajeros en aeropuertos

FOTOS | ¿Cuánto pagaría por no tener que hacer filas en los controles de seguridad y aduanas en los aeropuertos? ¿US$ 100? ¿O US$ 4,000?

Aliviar ese fastidio de los viajes de lujo es una promesa que un número cada vez mayor de compañías de "airport concierge" (servicio de recepción de viajeros) están haciendo a los viajeros frecuentes, ya sea a su salida o su llegada.

Estas empresas de "airport concierge" son un segmento de rápido crecimiento. Al menos 10 de estas compañías han debutado en los últimos tres años, según Michael Holtz, propietario de SmartFlyer, una consultora de viajes global especializada en aeropuertos y aerolíneas. Su popularidad está creciendo, dijo, a medida que más personas vuelan más a menudo y se hartan cada vez más de toda esa molestia.

"Si tiene poco tiempo, odia esperar largas colas o simplemente quiere sentirse como VIP, estos servicios son para usted", dijo Holtz.Desde US$ 100 hasta US$ 4,000, los pasajeros pueden reservar en línea, por teléfono o a través de agencias de viajes, y conseguir un acceso expedito de seguridad, recibir ayuda para obtener reembolsos de IVA, e incluso acceder a salones privados.

A diferencia del programa TSA Pre Check, estos programas no requieren la participación de aerolíneas individuales, si no que se asocian con aeropuertos para solucionar los problemas de seguridad necesarios para operar en las terminales.

Los actores establecidos en esta industria también están reportando alzas. Asia Fast Track, que tiene cinco años y está enfocada en Asia Pacífico, África y Medio Oriente, ha promediado 500 reservas mensuales este año, en comparación con las 150 reservas mensuales del 2016. Royal Airport Concierge, servicio global que funciona desde 2006, ha duplicado su negocio en los últimos cinco años. El fundador, Ron Gorfinkel, no proporcionó cifras específicas, pero dijo: "Estamos hablando miles [de reservas]".

Para Albert Herrera, vicepresidente senior de Global Product Partnerships en el consorcio de agentes de viajes Virtuoso, las ventas de servicios VIP aeroportuarios todavía representan solo alrededor del 2% de los US$ 22,000 millones de ingresos anuales de la compañía, pero eso es cuatro veces más de lo que era hace dos años. "Los ‘airport concierges’ solían ser para celebridades o personas muy adineradas, pero ahora son para cualquiera que quiera una experiencia perfecta en el aeropuerto", dijo.

A continuación, se muestra una comparación entre algunas de las compañías de “airport concierge” más importantes:

Conserje Royal Airport

Dónde opera: en más de 750 aeropuertos en todo el mundo. Opera en la mayoría de las principales terminales –JFK, Heathrow, Seúl, Riad, Ciudad de México, entre otros–, así como en lugares más céntricos para vacaciones, como Cancún, Miami y Niza.

Cómo funciona: los viajeros tienen la opción de reservar diferentes niveles de servicio, pero el número exacto de niveles depende del propio aeropuerto. En el servicio más básico, se les asigna a los viajeros un agente de bienvenida que los acompaña desde el momento en que llegan al aeropuerto hasta cuando abordan su vuelo; reciben asistencia con el check-in y su equipaje de mano.

Quienes reservan el nivel medio pasan más rápidamente por los controles de seguridad e inmigración en la mayoría de los países. El nivel de servicio más alto incluye un viaje en una limusina hasta el avión y el ingreso a una suite privada en la terminal aeroportuaria que cuenta con servicios complementarios, como un bar de primera, una amplia variedad de alimentos con caviar, duchas y una oficina. Y, por supuesto, un mayordomo que le espera.

El costo: desde US$ 100 por persona para el servicio más básico hasta US$ 750 para el servicio que incluye todo.

Blacklane PASS

Dónde opera: no es tan grande como el Royal Airport Concierge; tiene 500 aeropuertos en todo el mundo, pero opera en muchas de las mismas terminales, incluidas las de París, Nueva York, Roma, Pekín y Dubái.

Cómo funciona: los clientes de Blacklane PASS reciben un servicio de acompañamiento estándar que los hace pasar más rápido por los controles de seguridad, aduanas e inmigración; les lleva su equipaje; y les ayuda a procesar las devoluciones de IVA.

El costo: US$ 100 por persona, ya sea para salidas, llegadas o conexiones. Los niños menores de dos años no pagan.

Asia Fast Track

Dónde opera: en más de 300 aeropuertos en Asia Pacífico, África y Medio Oriente.

Cómo funciona: los clientes de Asia Fast Track son acompañados en todos los pasos de su proceso de llegada o salida.

El costo: entre US$ 99 y US$ 299 por persona, ya sea para llegadas, salidas o conexiones, y según el aeropuerto y el nivel de servicio reservado.

The Private Suite

Dónde opera: en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y próximamente en John F. Kennedy de Nueva York.

Cómo funciona: The Private Suite, que se lanzó en mayo de 2017, es quizás la oferta de servicio más completo del grupo, pero también es la más limitada en sus operaciones. Como su nombre indica, es un espacio que cuenta con 11 suites privadas, cada una con un sofá cama para dos personas, un baño, una despensa con bocadillos y personal a disposición.

Los viajeros que deseen pagar por el acceso también pueden aprovechar lujos como un control privado de seguridad, la gestión de los procesos de inmigración y aduanas en el lugar, y transporte a su avión en un sedán de la serie 7 de BMW.

El costo: US$ 3,700 para vuelos nacionales y US$ 4,000 para vuelos internacionales, que cubren hasta cuatro pasajeros por reserva. Los viajeros frecuentes pueden inscribirse en una membresía anual por US$ 4,500.