FOTOS | Cada uno es según lo que hace y dice, por eso controlar tu actitud en el entorno laboral debe ser un factor que no puedes desatender. Tu ascenso, o despido, depende mucho de la imagen que tu jefe tenga de ti así como de la que tenga acerca de tu forma de trabajar.

No seas despistado y vayas acumulando las tazas de café encima de la mesa, no te presentes en la oficina con los zapatos sucios o no abuses de la confianza de los compañeros. Lo único que estás haciendo es perjudicarte.

Hay muchas acciones que se han convertido en rutinarias y a las que ni prestas atención mientras las haces. Se puede decir que te salen solas; pero eso no es excusa para justificarte si, al final, todo tiene el enlace que ninguno deseamos. Así que coge papel y lápiz, abre bien los ojos y ve tomando nota de estos consejos para no volver a hacer estas cosas que no debes hacer jamás en el trabajo.