FOTOS | Con el objetivo de enfrentar la epidemia de coronavirus que se cierne sobre el mundo, toda la población debe respetar escrupulosamente las medidas preventivas: lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, toser en el codo o estornudar en un pañuelo desechable. Algo es seguro: esta pandemia nos está obligando a cambiar algunos (malos) hábitos e integrar nuevas rutinas de higiene en nuestra vida cotidiana. A continuación, un recorrido panorámico, según Yahoo Noticias.

Limpiar el teléfono móvil

En primer lugar, para la mayoría de la población el teléfono es una prolongación de su mano. En la superficie de tu teléfono inteligente se asientan muchos microbios y proliferan bacterias. Por tanto, se recomienda limpiarlo con frecuencia, así como el ordenador.

No compartas tu cepillo de dientes ni tu toalla de baño

Para garantizar la máxima higiene, se recomienda no compartir la toalla de baño ni el cepillo de dientes. Si le prestas tu toalla a otro familiar, el riesgo de desarrollar micosis o eczema aumenta. Igualmente, se desaconseja que varias personas usen un mismo cepillo de dientes para evitar así que se compartan las bacterias.

No es necesario que hagas la cama

¿Haces la cama todas las mañanas? Si bien este gesto parece absolutamente razonable, la realidad es algo distinto. De hecho, de ese modo podrías estar fomentando la proliferación de ácaros y bacterias. Es mejor dejarla sin hacer y ventilar bien la habitación para que se vayan todos los patógenos indeseables.

Presta atención a tu bolso de mano

A menudo, cuando entramos en casa, nos sentamos directamente sobre el sofá o la cama con el pantalón puesto. Igualmente, dejamos el bolso de mano sobre la cama o sobre la mesa de la sala del salón-comedor. Pues es una mala idea, ya que a lo largo del día el bolso se ha posado sobre muchas superficies, por lo que también se depositan muchas bacterias dentro de la vivienda. Entonces, lo recomendable es que dejes el bolso en la entrada.

Cámbiate de ropa interior todos los días

Parece obvio, pero en muchos países no es un hábito que todos tienen.

Airear los espacios interiores

No te olvides de airear los espacios interiores. Con el confinamiento, los franceses se pasan todo el tiempo en casa. Para evitar que se cargue el aire, se recomienda airear los espacios interiores al menos diez minutos al día. También hay que tratar de evitar usar sahumerios, fragancias, ambientadores, etc. Evidentemente, se desaconseja fumar dentro de casa para no convertir a las personas que te rodean en fumadores pasivos.

No te toques la cara

En este período de epidemia hay que recordar una consigna simple: no tocarse la cara. Es muy frecuente rascarse la nariz, morderse las uñas, frotarse los ojos, tocarse la frente, así como realizar otros gestos que aumentan el riesgo de contagiarse de coronavirus. Al igual que debes prestar atención a los malos hábitos, también debes evitar tocarte la cara tanto como sea posible.

Recuerda descalzarte

Cuando volvemos a casa, es prioritario descalzarse y no caminar por toda la casa con tus zapatos camine. Es la mejor solución para evitar esparcir las bacterias por todas partes.