FOTO 10 | 6. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. Población: 9,5 millones Millonarios: el 5% Los Emiratos Árabes Unidos esta compuesto por siete emiratos: Abu Dabi, Dubái, Fuyaira, Ras al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn. El petróleo es la principal fuente de ingresos y el componente esencial de su PIB. Los Emiratos Árabes Unidos son la 30ª economía por volumen de PIB. La familia más rica de los Emiratos Árabes Unidos es la familia de Majid Al Futtaim (conocido como MAF). MAF posee y opera 12 hoteles y 22 centros comerciales, incluido el Mall of the Emirates en Dubai y el Mall of Egypt en El Cairo.