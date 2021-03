La petrolera saudí con participación estatal Aramco anunció el domingo que sus beneficios se redujeron casi a la mitad en el 2020, un brusco descenso que coincidió con el duro golpe a los mercados de energía debido a la pandemia del coronavirus.

Saudi Arabian Oil Co. publicó sus resultados financieros anuales un año después de que la pandemia hundiera el precio del petróleo a mínimos históricos, cuando la gente en todo el mundo dejó de desplazarse para frenar la expansión del virus.

El precio ha remontado en las últimas semanas con el levantamiento de las restricciones de movimiento, un aumento del comercio y los avances en la vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, los analistas señalan que el mercado aún podría estar lejos de un pico de demanda.

Los beneficios de Saudi Aramco cayeron a US$ 49,000 millones en el 2020, respecto a los US$ 88,200 millones en el 2019 y los US$ 111,100 millones del 2018. Aun así, sigue siendo una de las empresas de mayor valor bursátil del mundo.

Nuevo liderazgo

Apple aprovechó su sólido informe de ganancias para convertirse en la compañía que cotiza en bolsa más valiosa del mundo, superando al gigante petrolero en el cierre del mercado del viernes pasado.

Las sólidas ganancias fiscales del tercer trimestre de Apple, publicadas el jueves, impulsaron sus acciones, en tanto los inversores se recuperaron tras el crecimiento interanual de 11% de la compañía.

1. Apple

2. Saudi Aramco

3. Berkshire Hathaway

4. Industrial & Commercial Bank of China

5. Microsoft

6. China Construction Bank

7. JPMorgan Chase & Co.

8. Alphabet

9. Agricultural Bank of China

10. Bank of America Corp.