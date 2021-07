FOTOGALERÍA. Los buenos líderes no nacen, se hacen. Pero muchos líderes potenciales han perfeccionado las habilidades que los hacen destacar, ya sea por circunstancias o por ambición personal. Y un líder en tu negocio puede convertirse en gerente y más., según el portal Megaricos.

Veamos ocho formas de identificar a un buen líder en tu lugar de trabajo. No hay una característica general que convierta a alguien en un líder, por lo que debes analizar a tus equipos con detenimiento.

1. Se trata de una persona responsable

Un buen líder es alguien que asume la responsabilidad de sus acciones. Por lo general, se siente cómodo aprovechando más oportunidades y acepta que, si las cosas salen mal, será responsable.

La responsabilidad es más fácil de detectar en la alta dirección. Cuanto más alto se asciende en la escala corporativa, más responsabilidad se tiene.

Por eso, en los escalones más bajos de un lugar de trabajo, puede ser difícil encontrar líderes naturales, ya que generalmente no tienen el mismo nivel de responsabilidad.

Una forma de evaluar las habilidades potenciales de liderazgo de un empleado es dándole uno o dos proyectos. Pídeles que ejecuten el proyecto y estarás en una mejor posición para evaluarlos.

Cuanto más cómodos se sientan los empleados con la responsabilidad y la rendición de cuentas, tendrás una mejor idea de si serán buenos líderes.

Si tuviésemos una línea del tiempo de este empleado, podríamos ver que su desempeño ha sido constante. Ese es un potencial líder en tu negocio.

2. Una buena comunicación identificará a un excelente líder en tu negocio

Los líderes deben ser excelentes comunicadores. Incluso si son introvertidos, todavía necesitan la capacidad de comunicarse en una variedad de situaciones y con diversos grupos de personas.

Si pueden desarrollar ideas creativas para presentaciones y presentarlas a un grupo pequeño, como su equipo inmediato, esa podría ser la primera señal de que son buenos comunicadores.

Pero la comunicación no es lo único importante. ¿Qué tan buenos son para escuchar a los demás?

Esta área puede ser complicada. Se puede suponer que un empleado que escucha atentamente a la alta gerencia es indicativo de sus excelentes habilidades de escucha y comunicación.

Pero la alta dirección llama la atención de la gente y el personal junior no tiene más remedio que escucharla.

Debes evaluar qué tan bien los empleados se escuchan entre sí. ¿Están dispuestos a aceptar nuevas ideas de sus colegas? ¿Están atentos a los comentarios y comparten opiniones?

También deseas ver qué tan bien los empleados comparten sus puntos de vista con la alta gerencia.

¿Se ponen nerviosos o sobrecogidos por los gerentes? ¿O pueden compartir sus opiniones y comentarios con personas de diferentes niveles?

Si tienes empleados que saben escuchar y también tranquilizan a las personas cuando hablan y comparten ideas, es posible que sea un buen candidato para un líder en tu negocio.

3. Un líder debe ser empático

La empatía es fundamental para construir un lugar de trabajo cómodo. Los días en que la gerencia se gritaba entre sí y a su equipo debería haber quedado en el pasado.

Los lugares de trabajo deben centrarse en conectar a las personas, comprender sus circunstancias y cómo afectan su capacidad de trabajo. Las personas no son autómatas. Los buenos líderes reconocen eso y trabajan con sus colegas en consecuencia.

4. Debe tener mentalidad de crecimiento

Los líderes son personas que luchan por más. ¿Están contentos con lo que están haciendo ahora? ¿O quieren hacer más? ¿Tienen un espíritu emprendedor?

Tener mentalidad de crecimiento no es algo que todos los empleados posean. Algunos están felices de estar en la misma posición durante largos períodos de tiempo, o solo quieren ascender en un momento posterior.

Los líderes potenciales se esfuerzan por conseguir más ahora. No están contentos con simplemente alcanzar los KPI de este año ni de crear mapas mentales con ideas. Quieren avanzar más. Quieren probar algo nuevo y no tienen miedo de hacerlo.

Busca personas que quieran aprovechar los éxitos anteriores. Uno de estos individuos puede ser un líder en tu negocio, a diferencia los que se duermen en los laureles.

5. El potencial líder debe ser inspirador

Los grandes líderes inspiran a las personas a probar algo nuevo, a esforzarse más y a buscar obtener mejores resultados. Siempre hay miembros del equipo que se hacen cargo y crean un árbol de decisiones cuando es necesario ordenar un proyecto.

Los líderes no tienen miedo de asumir tareas difíciles o enfrentarse a los retos y así inspirar a su equipo colaborativo.

Una personalidad inspiradora podría eventualmente convertirse en un gran líder. Pero asegúrate de que la persona también esté haciendo su trabajo, no solo empujando a otros a trabajar.

6. No debe temer arriesgarse

Los líderes son tomadores de riesgos. Ven un desafío como algo que superar, no como un obstáculo definitivo. Cuanto más difícil es una tarea, más creativos se vuelven.

Una persona que toma riesgos a menudo también tiene una mentalidad de crecimiento. No se arriesgan sin razón. Quieren salir de su zona de confort para poder lograr metas más altas y mejores.

Asumir riesgos no es algo con lo que muchas personas se sientan cómodas. Entonces, cuando hay empleados que muestran valentía ante la incertidumbre, deben tenerse en cuenta.

Ahora bien, no todos los riesgos tienen éxito. Los equipos deben saber que el éxito no siempre es el objetivo. La experiencia debería ser lo suficientemente importante.

Si se puede eliminar un riesgo, eso es una ventaja. Pero el hecho de que tome otras opciones para lograr algo, es una buena señal de liderazgo.

7. Posee evaluaciones sólidas

Un buen líder no siempre hace las cosas bien. Pero logran buenos resultados de manera constante. Esto se debe a su mentalidad de crecimiento y su comportamiento positivo de toma de riesgos.

Sin embargo, las mediciones no son el único objetivo para comprender las habilidades de liderazgo de un empleado. Sus habilidades como comunicador eficaz, su optimismo y su mentalidad inspiradora también son fundamentales para convertirse en líder.

¿Cómo trabajan con sus compañeros de equipo? ¿Cómo califican los gerentes su experiencia al interactuar con este empleado en cualquier informe ejecutivo que se haya realizado sobre los empleados?

Estos puntos también deben tenerse en cuenta al evaluar a un empleado para discernir qué tan buenos líderes pueden llegar a ser.

8. Es un jugador de equipo

Un buen líder sabe que no es una isla en su lugar de trabajo. Participan dentro de los equipos y se esfuerzan por que los demás tengan más éxito.

Las personas que no apoyan a sus colegas cuando las cosas van mal, o no socializan, o pasan demasiado tiempo chismeando y sembrando discordia, no serán buenos líderes, no importa lo bien que trabajen.

Los jugadores de equipo pueden convertirse en grandes líderes y deben ser tomados en cuenta para futuros puestos de liderazgo en la empresa.

Resumiendo

Los lugares de trabajo son bulliciosos centros de actividad. Pero un buen líder debería ser fácil de identificar.

Alguien que es responsable, con mentalidad de crecimiento y un buen jugador de equipo se destaca entre la multitud.

Descubrir un buen líder desde el principio les dará a las empresas el tiempo que necesitan para invertir en el crecimiento de un posible administrador.