FOTOS | Los empleados de la Generación X (los nacidos entre 1965 y 1981) llevan años cultivando las capacidades necesarias para trabajar en cada una de sus industrias. Muchos sienten que es momento de avanzar en sus carreras, sin embargo, un estudio reciente hecho por la consultora DDI muestra que 66 por ciento del mejor talento de este grupo generacional dice no haber recibido ningún aumento de puesto, o sólo uno, en los últimos cinco años, Entrepreneur.

Si la Generación X no está viendo el valor de la lealtad o la dedicación hacia un negocio o industria, puede que muy pronto te encuentres con un problema de deserción en tus manos. Pero retenerlos en tu pequeña o mediana empresa no debe ser tan complicado. Aquí te dejamos algunas formas de mantener a los miembros de esta generación que todos pasan por alto, para que su salida no sea un problema en tu negocio.

1. Premia la lealtad y el conocimiento

Un reporte realizado por Metlife este año encontró que, en comparación con otros grupos de edad, la Generación X presenta la menor satisfacción laboral. Y tiene sentido, considerando que esta es la generación que menos beneficios recibe en el trabajo, a pesar de su gran esfuerzo y dedicación. Según la investigación de DDI, los líderes de negocios que pertenecen a este grupo demográfico reciben menos ascensos, a pesar de siempre dar lo mejor de sí. Los miembros de esta generación promedian 1.2 ascensos en cinco años. Los Millennials y los Baby Boomers promedian 1.6 y 1.4 ascensos respectivamente.

La longevidad y lealtad que demuestra este grupo generacional hace que retenerlos sea importante. Tienen conocimiento importante sobre las empresas. No seas el jefe que da esto por sentado y por lo menos ayuda a tus empleados premiándolos y reconociendo su lealtad. Nunca deberías ascender a alguien que no tenga las capacidades necesarias sólo porque es leal, pero esto no debería pasarte si tus empleados de la Generación X tienen un gran desempeño, hacen bien su trabajo, y son competitivos con otros grupos generacionales. La investigación de DDI muestra que los miembros de esta generación tienen tanta “confianza en sus capacidades de liderazgo digital” como los millennials. Aprenden rápido y tienden a calificarse a sí mismos mucho más alto y como más eficientes liderando equipos virtuales que los millennials.

La satisfacción laboral no sólo tiene que ver con los ascensos, sino con tener un ambiente laboral más sano y feliz. Los dueños de negocios pueden promover un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal ofreciéndole a los empleados horarios más flexibles, más vacaciones y más descansos a lo largo del día. Ofréceles mejores seguros médicos o piensa en ofrecerles pagar por sus estudios o fomentar las actividades de interacción entre equipos.

2. Haz que la Generación X colabore en la oficina

Según los datos, sólo la mitad de los empleados de la Generación X se sienten empoderados en el trabajo y 64 por ciento se sienten comprometidos, comparado con un 71 por ciento de los Baby Boomers. Tu empresa no triunfará si tus empleados no triunfan.

Fomentar la colaboración en la cultura laboral de tu empresa puede ser la clave. El compromiso de tus empleados genera ideas más innovadoras y soluciones potenciales más veloces. Y la generación X puede liderar el cambio. La mayoría (69 por ciento) de los líderes de la generación X dijeron ser efectivos en situaciones colaborativas. 68 por ciento se calificaron como altamente efectivos en empatía.

Crear más oportunidades para colaborar permite que los miembros de esta generación pongan a trabajar sus fortalezas, aumentando su sentido de pertenencia y ayudándolos a sentir tanto empoderados como comprometidos. Esta generación puede jugar un papel fundamental para desmantelar las islas en tu organización y ayudar a los demás a trabajar en equipo para conseguir mejores resultados.

3. Invierte en desarrollo profesional

Los empleados de la Generación X tienen ganas de seguir creciendo profesionalmente. Sólo 37 por ciento dijo estar buscando nuevas oportunidades fuera de su actual empresa, pero 80 por ciento expresó abiertamente su interés por más coaching y desarrollo externo.

Ofrecer más oportunidades de crecimiento profesional genera empleados más felices, dándoles espacio para sentirse más comprometidos y empoderados en el trabajo. Considera tener un presupuesto para ofrecer entrenamiento externo a cada uno de tus empleados. Así les darás más ganas de quedarse mientras que haces crecer el talento de tu equipo.

4. Actualiza tus prácticas de contratación y ascensos

A la hora de contratar y ascender a tus empleados, es importante asegurarte de elegir a la gente correcta para los nuevos puestos. Pero no pases por alto a la gente que ya trabaja en tu empresa.

Con nuevas prácticas tecnológicas y data más inteligente para ayudarte a tomar decisiones, los días de confiar en tu instituto a la hora de contratar quedaron atrás. Actualiza tus prácticas de contratación para incluir data que aumente tu objetividad. Evalúa capacidades y liderazgo, esto puede ayudarte a que todos tus empleados tengan una justa consideración a la hora de contratar.

Aunque en este momento no sientas que hay un problema de retención con la Generación X, las encuestas sugiere que pronto lo vas a tener. Haz que la felicidad de tus empleados sea una prioridad. Evita los problemas antes de que empiecen con estas ideas para que tus empleados de la Generación X sigan comprometidos y creciendo en su trabajo.