FOTOS | Nota de la editora: El siguiente artículo está escrito por Ben Angel, autor del libro Unstoppable: A 90-Day Plan to Biohack Your Mind and Body for Success. Este texto refleja únicamente la opinión del autor y no pretende ser una alternativa a los pautas oficiales recomendadas por el gobierno. Para obtener más actualizaciones e información sobre el coronavirus, visita los sitios web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Secretaría de Salud de México o llos medios de las autoridades sanitarias de tu país.

A medida que todos nos acostumbramos a la vida en la era del nuevo coronavirus COVID-19 y los científicos continúan trabajando en antivirales y vacunas, muchos expertos sugieren que el público adopte un enfoque holístico para el mantenimiento general de la salud. Y como los biohackers saben mejor que la mayoría, la respuesta inmunopositiva puede ser esencial para estar sano. Si bien las siguientes sugerencias no son formas de evitar que se contraiga el virus, son técnicas fáciles de seguir para mantenerte lo más saludable posible.

1. Dormir bien

Como se señaló en un estudio reciente de la Fundación del Sueño, "sin un descanso suficiente, su cuerpo produce menos citocinas, un tipo de proteína que ataca la infección y la inflamación, creando efectivamente una respuesta inmune. Las citocinas se producen y liberan durante el sueño, causando un doble dañino si escatima con los ojos cerrados. La pérdida crónica del sueño incluso hace que la vacuna contra la gripe sea menos efectiva al reducir la capacidad de respuesta de su cuerpo ".

En consecuencia, el estudio aconseja tomar dos siestas diarias de 30 minutos o menos para ayudar a mitigar los efectos de la falta de sueño en el sistema inmunológico. Pero si tienes dificultades para conciliar el sueño, puedes probar los muchos videos con ritmos binaurales que se encuentran en YouTube (el Power Naps de Jody Hatton es un buen lugar para comenzar) para ayudarte a decansar tantito.

2. Dieta

Reducir el consumo de azúcar ayuda a tu sistema inmunológico porque elimina una fuente de alimento para las bacterias "malas" en tu intestino y que pueden matar a tus bacterias “buenas”. Los problemas autoinmunes y digestivos son signos reveladores de desequilibrio intestinal. Idealmente, Tu intestino debe ser 85 por ciento de bacterias o probióticos buenos.

Puedes verificar ru disbiosis intestinal a través de pruebas de microbioma intestinal de compañías como Thryve Inside o simplemente llevando un registro de lo que comes diariamente. Los alimentos fermentados como el chucrut, la kombucha y el kimchi también pueden ayudar a repoblar las bacterias buenas en el intestino, dejándote con más energía y vitalidad.

3. Ayuno intermitente

Se sabe desde hace siglos que el ayuno se ha utilizado como protocolo de salud. Paracelso, un gran sanador de la tradición occidental, escribió hace 500 años que “el ayuno es el mejor remedio, el médico interno”. En 2014, el Dr. Valter Longo, de la Universidad del Sur de California, descubrió que ayunar durante tres días (sin tomar más que agua) podría restablecer esencialmente el sistema inmunológico. Como se resume en Humann.com, esperar al menos 16-18 horas después de tu última comida permite que la atención de tu cuerpo se "concentre en las células inmunes actuales, reciclándolas y eliminando las células dañadas”.

Esta práctica, por supuesto, solo debe hacerse si ya estás sano. Pero si ese es el caso, ¿quién no querría más tiempo para completar proyectos en el trabajo y estar más saludable al mismo tiempo?

4. Meditación mindfulness para reducir el estrés

El estrés provoca una respuesta inflamatoria dentro del cuerpo que puede afectar en gran medida la liberación de cortisol, la hormona del estrés. También nos deja más vulnerables a las infecciones y enfermedades, tanto dentro como fuera de la oficina. Es por eso que meditar conscientemente se ha convertido en una necesidad para cualquier empresario. Existen diversas formas de hacer meditación mindfulness que van desde posturas de movimiento lento del yoga, el tai chi y hasta innumerables técnicas de respiración. Y un estudio reciente en Psiquiatría Traslacional agrega que "parece haber algo intrínseco en la meditación misma que puede cambiar la expresión génica e incluso mejorar el estado de ánimo con el tiempo".

5. Viajes seguros

Muchas aerolíneas ahora están monitoreando la salud de los viajeros antes y después de los vuelos. Según el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, las personas sin síntomas respiratorios no necesitan usar una máscara médica. El CDC también recomiendan el uso de cubrebocas para las personas que tienen síntomas del virus y para aquellos que cuidan a quienes presenten síntomas como tos y fiebre.

En su libro, Cockpit Confidential, el autor Patrick Smith afirma que en un avión, “entre el 94 y el 99.9 por ciento de los microbios en el aire son capturados, y hay un cambio total de aire cada dos o tres minutos, con mucha más frecuencia de lo que ocurre en las oficinas, salas de cine o salones de clases".

Esta es una razón más por la que es importante tomar vitaminas durante los momentos estresantes, ya que muchos de nuestros minerales y vitaminas esenciales pueden agotarse durante periodos de alta tensión. Las vitaminas C, B y D, así como el zinc, apoyan a tu sistema inmunológico. La ciencia muestra que el zinc solo puede ayudar a mantener a raya la inflamación para que tu respuesta inmune esté mejor respaldada.

Aunque estamos en tiempos de incertidumbre, no tenemos que esperar para ver si estamos lo suficientemente saludables como para superar cualquier tipo de enfermedad o dolencia. Al implementar algunos de estos pasos holísticos para fortalecer tu sistema inmunológico, inevitablemente mejorarás no solo tu salud y bienestar personal, sino también podrás mantener tu negocio funcionando como una máquina bien engrasada. En pocas palabras: no entres en pánico y sigue los consejos de los profesionales médicos que son especialistas en esta área.

Según Entrepreneur.