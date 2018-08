Comedia "Crazy Rich Asians" se mantiene al frente de taquilla en cines de EE.UU.

FOTOS | La aclamada comedia romántica "Crazy Rich Asians" volvió a liderar la taquilla cinematográfica en América del Norte, manteniendo una recaudación similar a la que registró el fin de semana pasado en ocasión de su estreno.

La película de Warner Bros., la primera de un estudio importante de Hollywood en más de 25 años en contar con un elenco predominantemente asiático, sumó unos US$ 25 millones en unas 3,500 salas, una recaudación apenas un 6 por ciento menor a la del fin de semana pasado.

Dirigida por Jon M. Chu, la película cuenta lo que ocurre cuando Constance Wu, que interpreta a la profesora de economía de Nueva York Rachel Chu, vuela a Singapur para reunirse con la familia de su novio y descubre que es una de las más ricas del país. En dos semanas acumula US$ 76,8 millones.

El estreno más visto fue "The Happytime Murders", una comedia negra con muñecos protagonizada por Melissa McCarthy que no fue recibida con buenas críticas. La producción de US$ 40 millones recaudó apenas US$ 10 millones y quedó tercera entre las más vistas.

En su tercera semana en cartel, "Megalodón" cruzó un hito al superar los US$ 100 millones desde su estreno con los US$ 13 millones que sumó este fin de semana y la dejaron segunda. La historia sobre un tiburón gigante que aterroriza a un grupo de investigadores en las profundidades marinas suma US$ 400 millones en boleterías de todo el mundo.

"Mission: Impossible - Fallout", el capítulo más reciente de la saga protagonizada por Tom Cruise, quedó cuarta con US$ 8.1 millones en unas 3,000 salas y acumula US$ 194 millones desde su estreno doméstico.

Cerrando el lote de las primeras cinco apareció la producción de Disney "Christopher Robin", que dejó US$ 6.4 millones en su cuarta semana en cartel.