Coaching: 19 libros que pueden impulsar al éxito en los próximos doce meses

FOTO 9 | 9. Rise and Grind: Outperform, Outwork, and Outhustle Your Way to a More Successful and Rewarding Life, de Daymond John y Daniel Paisner. Daymond John sabe que una ética laboral matadora da resultado. Él fundó una línea de ropa con 40 dólares de presupuesto, cosiendo gorras a mano entre sus turnos en Red Lobster. Su marca FUBU tiene ahora más de 6 mil millones de dólares en ventas. Este libro es la secuela sumamente esperada al libro anterior, The Power of Broke. Aquí, Daymond muestra que la determinación y la persistencia le ayudaron a superar los obstáculos y alimentaron su éxito, y se adentra en las duras rutinas y en secretos ganadores de los que se han abierto camino hacia la cima.