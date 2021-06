FOTOGALERÍA. “Si tiene que ocurrir, entonces tiene que ocurrir primero”, escribe Laura Vanderkam, experta en administración de tiempo. Y los que hemos logrado encontrar el éxito profesional y balancearlo con la vida personal adoptamos esta filosofía. Debemos apartar las primeras horas del día para invertir en las actividades prioritarias, antes que las demás personas nos saturen con las suyas, según el portal Entrepreneur.

La ciencia apoya esta estrategia. Vanderkam cita el famoso descubrimiento de Roy Baumeister, profesor de psicología de la Universidad Estatal de Florida, diciendo que la fuerza de voluntad es como un músculo que se fatiga con el exceso de uso. Por ejemplo, las dietas se dejan de cumplir en la noche, así como las malas decisiones se toman generalmente cuando la jornada está avanzada.

En cambio, las mañanas brindan una reserva de poder de voluntad, y las personas tienden a ser más optimistas y estar más dispuestas a cumplir tareas retadoras en las primeras horas.

¿Y qué hacen los emprendedores y ejecutivos exitosos cuando están frescos por la mañana? Destacamos 12 cosas que las personas que triunfan hacen antes de desayunar:

1. Levántate temprano

Las personas exitosas conocen el valor del tiempo. Y aunque sus horas se consumen por llamadas telefónicas, reuniones y crisis repentinas, las primeras horas de la mañana están bajo su control. Ésa es la razón de por qué muchos se levantan antes del amanecer: para aprovechar al máximo este tiempo y hacer lo que desean.

En una encuesta realizada a 20 ejecutivos por Vanderkam, el 90% dijo levantarse antes de las 6 a.m. entre semana. Por ejemplo, la CEO de PepsiCo, Indra Nooyi, se levanta a las 4 a.m.; el CEO de Disney, Bob Iger, a las 4:30 a.m. para leer y Jack Dorsey, CEO de Square, a las 5:30 a.m. para correr.

2. Haz ejercicio

La principal actividad que realizan las personas exitosas y poderosas en la mañana es ejercitarse, ya sea levantando pesas en casa, yendo al gimnasio o corriendo en la calle.

De acuerdo con Vanderkam, la CEO de Xerox, Ursula Burns agenda una sesión diaria de entrenamiento que inicia a las 6 a.m.; el CEO de Christies, Steve Murphy, usa las mañanas para hacer yoga; y el CEO de Starwood Hotels, Frits van Paasschen, corre durante una hora a partir de las 5 a.m.

Además de que ejercitarse en la mañana elimina la posibilidad de postergarlo en el día, Vanderkam dice que hacer ejercicio antes de desayunar ayuda a reducir el estrés, contrarrestar los efectos de una dieta inadecuada y mejorar la calidad del sueño.

3. Trabaja en un proyecto prioritario del negocio

Las silenciosas horas de la mañana pueden ser ideales para enfocarse en un proyecto laboral sin tener distracciones. Aun mejor, pasar tiempo en él al principio del día te asegura que tu atención se centre en ello antes de que los demás te invadan con sus problemas.

Vanderkam usa el ejemplo de la estratega de negocios Debbie Moyschyn, quien lidiaba con tantas reuniones e interrupciones a lo largo del día que sentía que no podía trabajar. Así que empezó a pensar en las mañanas como en tiempo de proyecto. Claramente, nadie la molestaba a las 6:30 a.m., por lo que podía concentrarse totalmente.

4. Haz en un proyecto personal que te apasione

Escribir un blog y practicar un arte son cosas fáciles de saltarse cuando tienes un día lleno de reuniones, estás cansado y tienes hambre. Es por eso que muchas personas exitosas dedican una hora o más a sus proyectos personales antes de iniciar oficialmente sus días.

5. Pasa tiempo (de calidad) con tu familia

Aunque muchos valoran cenar con su familia, no hay nada que diga que tienes que reunirte con ellos en las noches. Algunas personas exitosas usan las mañanas para invertir tiempo de calidad con sus seres queridos, ya sea leyéndoles cuentos a sus hijos o cocinando juntos el desayuno.

Judi Rosenthal, planeadora financiera, le dijo a Vanderkam que a menos que esté viajando, usa las mañanas para estar con su hija. La ayuda a vestirse, hacer la cama y ocasionalmente hacen proyectos juntas.

6. Conéctate con tu pareja

En las tardes y noches es probable que estés cansado de las actividades diarias, y el tiempo puede gastarse fácilmente haciendo la cena o viendo la televisión. Es por ello que muchas personas exitosas hacen de conectarse con sus parejas un ritual matutino.

7. Haz networking con un café

Especialmente si quieres llegar a casa para la cena, las mañanas pueden ser perfectas para reunirte con alguien a tomar un café o desayunar. Además, los desayunos de networking tienen menos interrupciones que las reuniones de mediodía y están más orientadas al trabajo que las cenas, según Vanderkam.

8. Medita para aclarar tu mente

Las personas exitosas generalmente demandan mucho de los demás y de sí mismas, por lo que suele dificultárseles desconectarse de las listas de pendientes mentales y calmar sus mentes. Por eso, antes de salir a la calle, muchas personas exitosas usan su tiempo para alguna práctica espiritual como meditar o rezar por aproximadamente 20 minutos.

9. Escribe tus agradecimientos

Expresar gratitud es otra forma de centrarte y conseguir la perspectiva correcta antes de ir a la oficina. Escribe las personas, lugares, oportunidades y recursos por los que estés agradecido. Toma unos cuantos minutos y puede hacer una gran diferencia en tu día.

10. Planea ‘fresco’

Planear el día, la semana y el mes es una importante herramienta de administración de tiempo que te permite mantenerte en el camino correcto. Usa las mañanas para pensar en el panorama general. Te servirá para priorizar actividades y establecer la trayectoria del día.

11. Revisa tu mail

Aunque muchos gurús de la administración del tiempo sugieren posponer al máximo el revisar los emails, muchas personas exitosas comienzan el día revisando sus bandejas de entrada.

Rápidamente escanean los correos para encontrar mensajes urgentes que requieren respuesta inmediata o escriben mails en los que necesitan concentrarse mientras sus mentes están frescas.

12. Lee las noticias

Ya sea sentándose en una cafetería con el periódico o revisando su Twitter en el celular, la mayoría de las personas exitosas tienen el hábito de leer las noticias.

Por ejemplo, el CEO de GE, Jeff Immetl, inicia sus días con un ejercicio cardiovascular, después lee el periódico y ve las noticias. El CEO de Virgin America, David Cush, usa sus mañanas para escuchar la radio y leer el periódico mientras hace bicicleta estacionaria.