Club Digital: grandes descuentos y promociones en turismo y viajes como suscriptor de Gestión.

FOTOGALERÍA.

Los establecimientos que participan en esta campaña son: Trenes Inca Rail, Refugio Viñak, Assit Viaje, Walt Disney World Resort, Fundo San José Lodge (La Merced), Lamay Lodge, Hertz USA, Xo Art House, Salkantay Lodge, Irapay Lodge, Hotel Las Dunas, Oltursa y Selina Hoteles.

Los descuentos para los suscriptores de Gestión.pe se obtienen en establecimientos de rubros como educación, entretenimiento, gastronomía, moda y belleza, hogar, mascotas, licores, productos y servicios y turismo.

INCA RAIL | TRENES

¡Un viaje único a Macchu Picchu con Inca Rail! Disfrutarás maravillosos paisajes a través de sus ventanas panorámicas y sus cómodos asientos. Cuentan con un sistema de sanitización y estrictos protocolos para garantizar tu seguridad. Viaja en los trenes The 360°; The Voyager Premium & Lounge y The Voyager con hasta 52% de dscto. Tickets para adultos desde $64 en servicio de trenes y desde $165 en servicio todo incluido. Comunícate vía telefónica (01) 5184581860 o correo electrónico consultas@incarail.com con tu DNI. Accede a la promoción aquí.

REFUGIO VIÑAK

¿Alguna vez soñaste con tener tu propio refugio de montaña? En Refugio Viñak podrás contar con el mejor alojamiento, cocina, comodidad y servicio personalizado para disfrutar con tu familia y amigos. Lánzate a la aventura, ya seas principiante o experto y disfruta de caminatas, paseos guiados en bicicleta y a caballo, recorriendo impresionantes vistas. Accede al 30% de dscto. en alojamiento. ¡No pierdas la oportunidad de conocer este refugio escondido! Comunícate vía telefónica o por correo info@refugiovinak.com indicando tu n° de DNI. Válido para compras hasta el 9 de agosto. Accede a la promoción aquí.

ASSIT VIAJE

¡Viaja seguro con esta promoción! Recorre los lugares más maravillosos del mundo con la mejor compañía y la mejor cobertura. Obtén 25% de dscto. en todas las asistencias Categoría Viajes por día Now, Life, Pro y Plus. Consulta las tarifas en la web Destinojet.pe y compra por teléfono al 6251595 | 983276759 o vía e-mail ainfo@destinojet.travel presentando tu documento de identidad. Accede a la promoción aquí.

WALT DISNEY WORLD RESORT

¡Vive la magia de Disney, Orlando! Visita sus parques Magic Magic Kingdom® Park, Epcot®, Disney’s Hollywood Studios® ó Disney’s Animal Kingdom® Theme Park con el 20% de dscto. en entradas de 2 y 3 días; y si te animas por 4 o 5 días obtén 25%. Válido para Theme Park base, Theme Park base with Water Park and sport options, Theme Park Hopper, y Theme park Park hopper plus Option. Consulta las tarifas en la web Destinojet.pe y Compra por teléfono (01) 6251595 | 983276759 o vía e-mail info@destinojet.travel presentando tu documento de identidad. Accede a la promoción aquí.

FUNDO SAN JOSÉ LODGE (LA MERCED)

¡Aprovecha esta oportunidad y reserva ya! Fundo San José es un hospedaje rural considerado como un paraíso natural ideal para los que buscan disfrutar de la belleza de la exótica Selva Alta Amazónica del Perú, ubicado en Chanchamayo, Junín. Ahora podrás disfrutar del 50% de dscto. sobre la tarifa regular en todos los tipos de habitaciones de Las Cabañas o La Aldea, precios desde S/173 la noche por habitación para 2 personas. Comunícate vía telefónica (064) 531816 | 954968601 o vía mail fundosanjose@fundosanjose.com.pe con Fundo San José. Accede a la promoción aquí.

LAMAY LODGE

Disfruta de una estadía junto a tu familia o amigos, en el cogedor refugio de montaña en Lamay: un oasis de buenas vibras en el mágico Valle Sagrado de los Incas. Relájate desde tu llegada, rodeado de paisajes y hermosos jardines, que te envolverán en una sensación de calma. Finaliza el día en su jacuzzi al aire libre y área de fogatas. Aprovecha hasta el 36% de dscto. en alojamiento. ¡No te pierdas esta oferta y reserva ya! Solo hasta el 9 de agosto. Solicítalo vía telefónica (01) 979381263 o por correo info@mountainlodgesofperu.com indicando tu n° de DNI. Accede a la promoción aquí.

HERTZ | USA

¡Hertz pone a tu disposición el servicio de Alquiler de vehículos! Ahora podrás recorrer tus destinos con total libertad y disfrutar tu viaje al máximo. Aprovecha el 15% de dscto. en Alquiler de Autos en Estados Unidos. Consulta las tarifas en la web Destinojet.pe seleccionando Descuento Exclusivo El Comercio y deja tus datos ó solicita el servicio vía telefónica. Accede a la promoción aquí.

XO ART HOUSE

Aprovecha el 30% de dscto. en alojamiento y descubre las maravillas de la ciudad de los Incas, alojándote en el hotel boutique XO Art House, ubicado en el barrio artístico de San Blas. Un nuevo concepto de alojamiento “a puerta cerrada”, dentro de una casona tradicional, diseñada en la era colonial española, con siete habitaciones, intervenidas por notables artistas cusqueños. Comunícate vía telefónica (01) 971427017 o por correo info@refugiovinak.com indicando tu n° de DNI. Solo hasta el 9 de agosto. Accede a la promoción aquí.

SALKANTAY LODGE

Descubre nuestro icónico refugio de montaña, construido en las llanuras del Valle del Río Blanco, con una vista impresionante al majestuoso pico de la montaña Salkantay y diseñado armoniosamente con el entorno. Finaliza el día en su jacuzzi al aire libre y área de fogatas. Obtén hasta 36% de dscto. en alojamiento. ¡No te pierdas la oportunidad de ir a este paraíso y reserva ya! Válido para compras hasta el 9 de agosto. Comunícate vía telefónica (01) 979381263 o por correo info@mountainlodgesofperu.com indicando tu n° de DNI. Accede a la promoción aquí.

IRAPAY LODGE

Irapay Amazon Lodge es un encantador alojamiento ubicado en medio de la Amazonía. Podrás disfrutar de la belleza de la naturaleza y a la vez contar con todas las comodidades de un hotel de talla internacional. Con el club, paga S/300 por persona, por alojamiento de 3d/2n en cabaña estándar, con desayuno y tour a comunidad nativa incluidos. Comunícate vía telefónica (01) 968700255 | 989214503 o por mail informes@irapayamazonlodge.com e identifícate como suscriptor con tu DNI. Accede a la promoción aquí.

HOTEL LAS DUNAS

El Hotel Las Dunas te ofrece un destino de vacaciones soleado en un oasis de 14 hectáreas situado en medio del desierto y muy cercano a Lima. Experimenta buenos momentos junto a tu familia, pareja o amigos mientras te sumerges en una experiencia inolvidable. Accede a un paquete de alojamiento 3d/2n con alimentación incluida por S/627 de lunes a jueves y S/787 para fin de semana. Identifícate como suscriptor con tu DNI vía email reservas@lasdunashotel.com ó telefónica al (01) 2135000. Accede a la promoción aquí.

OLTURSA

OLTURSA, una empresa que se caracteriza por la innovación constante, calidad en su servicio y la inversión permanente en garantizar la seguridad de sus pasajeros. Con el Club dsisfruta el 15% de dscto. en la compra de pasajes ida y vuelta (one way y round trip) en todas las rutas y servicios a nivel nacional. Comunícate vía telefónica (01) 7085000 o acércate a sus oficinas identificándote como suscriptor con tu DNI. Accede a la promoción aquí.

SELINA HOTELES

Selina Hoteles es una nueva propuesta que combina hospitalidad y experiencias. En cada uno de sus destinos cuentan con profundo conocimiento local para crear actividades y hacer tu estadía mucho más placentera. Ofrecen habitaciones para diferentes necesidades, desde suites de lujo hasta habitaciones comunitarias. Aprovecha el 30% de dscto. en alojamiento de las sedes de Arequipa, Cusco - Plaza de Armas, Miraflores -Lima , Huaraz y 15% de descuento en alojamiento en la sede Máncora. Genera tu cupón virtual en la web del Club e ingresalo en la web de Selina Hoteles https://www.selina.com/es/peru/. Accede a la promoción aquí.