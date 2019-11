FOTOS | Es muy fácil pensar que ahorrar dinero es difícil, en algunos casos imposible. Las deudas, los pagos mensuales y muchos otros factores alimentan este pensamiento día con día; pero ahorrar puede ser tan sencillo cómo tú mismo te lo propongas, por ello te compartimos 5 secretos que probablemente no estés aplicando ahora, pero que sin duda te ayudarán a conseguir un ahorro fijo y útil, según Entrepreneur.

5. Ahorro semanal secuencial

Este secreto puede parecer complicado pero en realidad es bastante sencillo, el ahorro secuencial por semana obedece a una progresión monetaria temporal. Es decir, cada semana durante un año, ahorrarás 10 pesos más la cantidad total de la semana anterior

Siendo más claros, en la semana 1 ahorrarás $10 pesos, en la semana 2 ahorrarás $10 pesos más otros $10 (un total de $20 para esa segunda semana), la semana 3 serán entonces $20 pesos más $10, la 4 $30 pesos más $10, la 5 $40 pesos más $10 y así sucesivamente hasta cumplir un año (o los meses que te hayas propuesto)

Con este método podrás ahorrar más de 13 mil pesos en un año. Lo importante es NO utilizar el ahorro total acumulado, dejarlo completamente sellado para utilizar únicamente hasta que hayas completado tu meta.

Creamos un documento de Excel con la fórmula completa de este truco, puedes descargarlo dando click AQUÍ.

4. 10% de tu quincena es ahorro

Tener una cuenta de nómina y otra más de ahorro es muy recomendable. El truco en este caso es tener dos cuentas en tu banco, una en dónde puedas recibir tu nómina normalmente y una más dónde vas a transferir estrictamente el 10% de cada quincena que recibas.

Siendo que los bancos hoy en día te permiten hacer transferencias bancarias desde internet de forma sencilla y rápida, es tan fácil como calcular el 10% de tu recibo de nómina y depositar esa cantidad en tu cuenta de ahorro. Con este método verás un aumento constante en tu liquidez, por tanto es muy importante que te propongas una meta y no utilizar el dinero acumulado en ocio o entretenimiento.

3. Tener un cochinito para Monedas

Sí, suena infantil y cursi, pero es un truco que funciona mucho mejor de lo que podrías creer ¿En qué consiste? Todas las monedas de $10 pesos que lleguen a tus manos, NO LAS GASTES, en lugar guárdalas en una alcancía, en un cochinito.

Proponte una fecha límite (funciona mucho mejor si decides un mínimo de 6 meses), llena tu alcancía y no la rompas hasta que llegue el día pactado. Sentirás satisfacción cuando cuentes moneda a moneda y descubras que tienes mucho más dinero del que tenías pensado. Lleva el dinero al banco y cámbialo por billetes o deposítalo en tu cuenta, será más fácil manejarlo de esa forma en lugar de tener 500 monedas de $10 pesos.

2. Invertir también es ahorrar

No tengas tu dinero en cuentas de bancos que no te dan rendimientos. Este truco es quizás el más importante y relevante ¿Tienes dinero ahorrado? Si lo dejas en una cuenta de banco que no da rendimientos, la inflación poco a poco lo va a devaluar. Esta es una premisa real, y siendo que se ha pronosticado una recesión económica, podría incluso ser peor para tu ahorro.

En lugar de lo anterior ¡inviértelo! ¿No sabes cómo o en dónde? En kubo.financiero tendrás la oportunidad de elegir proyectos de inversión que te podrán dar rendimientos de hasta 18% o más (dependiendo de tu estilo de inversión, plazos y riesgo que decidas asumir.) Puedes obtener más detalles e información al respecto dando clic AQUÍ.

1. Utiliza Dinerio

Dinerio es una plataforma y aplicación que te permite tener toda tu información financiera en un solo lugar. Te permite además crear presupuestos personalizados (para que puedas ahorrar bajo tus propios criterios y necesidades), te ayuda a cumplir tus metas financieras y a generar un ahorro por medio de sus consejos que se enfocan a utilizar mejor tus ingresos sin sacrificar tu estilo de vida.