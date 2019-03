Cinco tendencias sobre el uso de las redes sociales en el Perú

- / -

FOTO 3 | 3. REGULAR POSTS VS. VIDEOS POSTS. Las publicaciones regulares con texto y/o imágenes parecen tener el mayor protagonismo en las redes sociales, pues se llevan el 66% de las “reacciones” (me gusta, me divierte, etc.) por parte de los usuarios peruanos. Sin embargo, las publicaciones de videos destacan en el porcentaje de “compartidos” con un 52% y, además, no se quedan atrás con las “reacciones” que reciben, pues tienen un 36% del total de interacciones que reciben. (Foto: Freepik)