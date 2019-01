Cinco tendencias de negocios que continuarán triunfando en 2019

- / -

FOTO 5 | 5. Las empresas que no sean socialmente responsables van a sufrir La responsabilidad social empresarial ha ganado terreno en los últimos años, pero 2018 vio una reivindicación radical del movimiento. A principios de año Larry Fink, CEO de Blackrock, le dijo a sus directivos que su firma tomaría en cuenta la responsabilidad social de las empresas a la hora de decidir si los financiaba o no. Ese mismo mes, Mark Zuckerberg anunció que Facebook ajustaría su algoritmo para darle prioridad a posts de amigos y familia, aunque eso hiciera que los usuarios pasaran menos tiempo en su plataforma. En 2019 y hacia el futuro, podemos esperar que la responsabilidad social esté en la mesa de las empresas. Y las que no sepan cómo contribuir deberían considerar los esfuerzos de la CSR de la Patagonia. Esta marca de deportes al aire libre tiene un enfoque que incluye de todo, desde voluntariados para sus empleados, proveedores socialmente responsables, becas para iniciativas verdes, etc. (Foto: Freepik)