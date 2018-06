Cinco startups latinoamericanas enfocados en la sostenibilidad

- / -

FOTO 2 | Econduce ¿Quién no ha identificado ya esas motos azules que se mueven de aquí allá por la Ciudad de México y que prácticamente no hacen ruido? Se trata de las motos de Econduce, la startup que renta scooters eléctricos en la capital y que lleva ya un tiempo en funcionamiento con el objetivo de solucionar dos grandes problemas que enfrenta la ciudad más grande de América: contingencia ambiental y de movilidad. Estas motos eléctricas no hacen emisiones a la atmósfera y con ellas, además, los usuarios pueden moverse más rápido en las embotelladas calles y avenidas de la CDMX. Jorge León, subdirector de nuevos proyectos, asegura en una entrevista que un punto de inflexión para ellos fue cuando se comenzaron a implementar los planes de contingencia ambiental. “Pasamos de pocos usuarios a crecer muchísimo”, señala. Su crecimiento ha sido tan fuerte que durante los últimos meses no han permitido nuevos registros, dado que no querían tener una flota pequeña para muchos usuarios. Pero en las últimas semanas están recibiendo nuevos scooters con los que el inventario crecerá de 120 a 230. “Tenemos unos 2,000 usuarios activos y en total son entre 5,000 y 6,000”, indica León.