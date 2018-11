Cinco señales que muestran que eres más inteligente que los demás

FOTOS | La inteligencia, o Coeficiente intelectual (IQ) como también se le conoce, no se trata de lo que sabes sino de la rapidez con la que adquieres y comprendes nueva información. Estudios longitudinales han encontrado que el IQ se fija a una edad temprana y que no aumenta a lo largo de la vida (a diferencia de la cultura general).

Aunque el IQ no es el único factor que determina el éxito en la vida, investigaciones sugieren que ser muy inteligente no es algo malo. De hecho, no conozco a nadie que no quisiera ser un súper genio.

La mayoría de nosotros va por la vida sabiendo que tan inteligente somos. Es difícil medir acertadamente el IQ, a menos que te tomes el tiempo (y el dinero) para hacer diversos exámenes por un profesional entrenado.

Nuevos análisis han arrojado pruebas interesantes sobre las experiencias que tenemos en la niñez y su efecto en la inteligencia, entre otras cosas. Si tuviste una de estas experiencias, es posible que tengas un mayor IQ.