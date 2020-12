Todos nacemos con este deseo innato de ser aceptados: encajar. El problema es cuando te esfuerzas demasiado por hacerlo y pierdes una parte de ti mismo en el proceso. Y lo que más necesita el mundo es que seas tú: audaz, sin complejos, reflexivo, creativo, que te sorprenda.

Según el portal Entrepeneur, destacar es solitario, incómodo y muchas veces da miedo, pero muchas veces se tiene que buscar marcar la diferencia. A continuación, cinco razones por las que encajar está sobrevalorado:

1. Tratar de encajar no es saludable para ti

Tratar de ser alguien que no eres puede hacerte infeliz, agregar estrés innecesario a tu vida y afectar negativamente tu salud espiritual, mental y física. Es de verdad agotador. Opero al 100% de frecuencia (es alto, lo sé) pero cuando trato de bajarlo al 93%, me siento mal. Me siento cansada. Hoy, me aseguro de pasar tiempo con personas que se sienten atraídas por mi yo 100% auténtico.

2. Tratar de encajar sofoca la creatividad

Las reglas y normas estrictas no son buenas para la creatividad. Tampoco lo es el juicio o la vergüenza. Date el espacio para crear algo nuevo en lugar de tratar de ser lo que todos esperan que seas. No es necesario estar al frente y al centro para ser valioso. Por ejemplo, en una obra de teatro, la persona no estaría en el escenario sin un guionista, un director, un director de escena o un diseñador de vestuario. Hay muchas partes valiosas para llevar a cabo una obra que son igualmente creativas. Lo mismo en los deportes y en los negocios. Los mejores equipos de los que he formado parte son los que tienen más diversidad.

3. Tratar de encajar te impide alcanzar tu máximo potencial

Una vez que comienzas a vivir tu vida para ti en lugar de para otras personas, suceden cosas increíbles. Invierte tu energía en convertirte en la mejor versión posible de ti mismo en lugar de tratar de ganarte la aprobación de los demás. Tus diferencias son tus puntos fuertes y lo que te hace poderoso.

4. Intentar encajar no te da lo que realmente quieres

¿Existe una brecha entre lo que realmente quieres y lo que tus padres, amigos, compañeros de trabajo creen que deberías querer? ¿Qué está diciendo tu voz interior? Una vez que dejes de esforzarte tanto por encajar, serás libre de perseguir las cosas que más te importan (no a todos los demás). Después de todo, lo que significa el éxito para ti depende totalmente de ti mismo.

5. Tratar de encajar te impide pertenecer verdaderamente

Es un poco contradictorio, pero una vez que dejes de esforzarte tanto por encajar, podrás dejar que conozcan a tu verdadero yo y tener relaciones más significativas. Cuando te permites ser fiel a ti mismo, atraes a personas con intereses similares y encuentras nuevos amigos.

Si siempre te ha resultado difícil mezclarte con la multitud, es una señal de que nunca debiste hacerlo. Ten el coraje de destacarte, abrazar tus talentos y fortalezas, y cambiar las cosas; tú y el resto del mundo estarán mucho mejor por ello.