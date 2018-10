Cinco razones por las que a tu jefe no le gusta (ni le gustará) el home office

- / -

FOTO 5 | No confía en ti Mientras redactaba este artículo se me ocurrió preguntarle a mi jefa la razón principal para no concederle a su equipo hacer home office, su respuesta me sorprendió: “Conozco a mi gente, y no me ha demostrado tener la autodisciplina necesaria para trabajar fuera de la oficina”. Si bien su argumento es debatible, tiene un punto que debe ser considerado, y este es el de la confianza. La razón por la que muchas empresas se rehúsan a adoptar el home office, es precisamente porque desconfían de la capacidad de su personal para implementar responsablemente esta estrategia. El home office surge como una alternativa económica y accesible para aquellos que se rehúsan a trabajar en una oficina, sin embargo existen habilidades y oportunidades que podrías poner en riesgo a cambio de la comodidad que implica trabajar desde tu casa. (Foto: Pixabay)