Cinco predicciones sobre seguridad informática para 2019

FOTO 1 | Ransomware. El ransomware, la forma de malware más rentable, sigue siendo una amenaza constante. Aún registramos una gran cantidad de infecciones a diario, pero la buena noticia es que el ransomware ha dejado de crecer; se está estancando. . No obstante, un factor aún más importante tras el estancamiento del ransomware es el surgimiento de soluciones específicas directamente orientadas a frustrar esta forma de malware. Siempre habrá nuevas versiones de ransomware, unas más complejas que otras, y algunas incluso más difíciles de detectar, pero no prevemos que el ransomware vaya a adquirir proporciones mucho mayores. Al menos no mayores que el año pasado. (Foto: Difusión)