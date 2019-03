Los cinco pilotos de Fórmula 1 a seguir en la temporada 2019

FOTOS | (AFP) Ayer el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido de la séptima y penúltima jornada de ensayos de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona, marcada por las salidas de pista de Pierre Gasly (Red Bell) y Lance Stroll (Racing Point).



Leclerc, que afronta su primera temporada en la legendaria 'Scuderia', pasó ampliamente por debajo del minuto y 17 segundos, un umbral que no había sido rebajado desde el inicio de estos ensayos la pasada semana.



"El objetivo era tener una referencia con los neumáticos más blandos", afirmó el piloto de 21 años, negando cualquier intento de desanimar a sus adversarios antes de una temporada que se presenta muy equilibrada.



"Todavía queda mucho trabajo antes de Melbourne (el primer Gran Premio de la temporada, el de Australia el 17 de marzo), pero hay todavía margen. No estamos completamente al máximo, pero vuelta a vuelta me siento cada vez más cómodo con el coche", admitió.



Su compañero de equipo alemán Sebastian Vettel se salió violentamente de pista el miércoles, obligando al nuevo Ferrari a estar inmovilizado mientras se reparaba. El origen del accidente fue identificado, pero la escudería italiana tuvo que modificar su programa de trabajo, dejando a Leclerc los ensayos de todo el jueves, antes de que Vettel vuelva a conducir el viernes.



Por parte de Mercedes, los interrogantes siguen, después de que el vigente campeón Lewis Hamilton fuera apenas décimo y su compañero finlandés Valtteri Bottas decimotercero.



