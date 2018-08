Cinco películas que todo emprendedor debe ver al menos una vez en su vida

- / -

FOTO 2 | 2. The Disaster Artist: Obra maestra(The Disaster Artist, 2017)

¿De qué trata?

Cinta biográfica centrada en el rodaje de la que muchos consideran una de las peores películas de todos los tiempos: The Room.

Tras conocerse gracias al sueño que comparten de irrumpir en el mundo de la actuación, dos hombres buscan oportunidades en Hollywood y se topan con la realidad de que estas son escasas. Pero su determinación es mayor que cualquier frustración y deciden enfrentar a la industria con la respuesta más inaudita de todas: hacer su propia película.

¿Por qué habría de verla un emprendedor?

Porque retrata las dificultades que se presentan al momento de querer materializar un sueño. Pero además, porque es un discurso sobre las distintas maneras en que el éxito llega y que no necesariamente son las que se consideraron al inicio.

El emprendedor siempre busca la mejor recepción para su proyecto, pero, ¿y si esta no es necesariamente positiva y de todos modos resulta un éxito?. (Foto: IMDB)