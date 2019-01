Cinco pasos para elaborar un plan de negocios

FOTOS | Un plan de negocios es esencial para todo emprendedor, pero si es tu primera vez haciendo uno, puede ser complicado. Los dueños de negocios discuten cuando se refieran a qué tan largo debe ser, pero normalmente con una página puedes cubrir todas las necesidades en un principio y organizarte para iniciar.

No te preocupes, no puedes equivocarte cuando inicias con un plan de una página y vas agregando cosas conforme tu negocio crece. Sólo recuerda que el peor plan de negocios es el que nunca te tomaste la molestia de escribir. No dejes que el miedo evite que empieces.

Aquí hay cinco sencillos pasos para crear un plan de negocios de una página: