Cinco nuevas modalidades de estafa de préstamos online en Redes Sociales

FOTO 1 | Suplantación de identidad.- Se tiene conocimiento que “seudo empresas”, se hacen pasar como portales oficiales de préstamos por internet en las Redes Sociales, utilizando material publicitario ajeno como banners o flyers digitales, publicándolo como propio. www.holaandy.com ha alertado, esta mañana, este caso ante la SBS, así como autoridades digitales, luego de verificar que cuentas de Facebook ajenas a ANDY han utilizado diversas publicaciones gráficas como propias tomando el nombre de ANDY para fines desconocidos. Ante ello, www.holaandy.com recomienda a la opinión pública tener mucho cuidado al momento de hacer uso de las Redes Sociales. La página oficial de ANDY en Facebook es la siguiente: https://www.facebook.com/holaandy/. Bajo ninguna circunstancia, razón o motivo ANDY presta ni transfiere su material publicitario. El único portal donde se gestionan y solicitan directamente los préstamos es www.holaandy.com. ANDY no utiliza las redes sociales para gestionar préstamos, sino por un fin informativo. Los clientes reciben comunicación de parte de ANDY, luego de haber solicitado un préstamo a través del portal web y no antes. Para cualquier duda o consulta pueden comunicarse vía telefónica al 01 6409990. “Instamos a todo el Perú que no se dejen engañar ni sorprender. Nosotros solo contamos con una cuenta en Facebook, un solo portal web y prestamos entre S/.500 y S/.2,000. Si algún usuario no ha solicitado un préstamo por nuestro portal, entonces se trataría de una transacción falsa. Ya hemos alertado ante las autoridades dichas prácticas ya que solo perjudica al ecosistema digital”, sostuvo Juan Antonio Cabanas, Founder & CEO de Latin Fintech empresa propietaria de www.holaandy.com