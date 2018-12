Cinco negocios en Europa que se pueden en el Perú

- / -

FOTO 1 | PRÁCTICAS ONE TO ONE PARA MÉDICOS Invivox es la primera plataforma médica mundial que conecta a cirujanos y especialistas médicos para una capacitación médica práctica in situ (en la sala de operaciones o en el consultorio del médico). Y lo hace tanto uno a uno como en pequeños grupos. La startup simplifica la forma en que se conectan cirujanos y especialistas y resuelve una problemática importante para la comunidad médica, que ve cómo los procedimientos se hacen cada día más complejos.