Cinco maneras de apartar a la gente tóxica que te rodea en el trabajo

FOTO 1 | Prueba a decir “me gustaría poder hacerlo, pero es imposible” y siéntete cómodo pronunciando esas palabras. Si alguien necesita saber exactamente por qué o puedes hacer algo con él o ella, dígale esas mismas palabras. Si no te apetece ir, no vayas. Cuantas más explicaciones des, más acostumbraras a los demás a pedirlas. No tienes que contar siempre con la aprobación de los demás.