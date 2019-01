- / -

FOTO 3 | Los líderes comen al final, por Simon Sinek, ed. Empresa Activa. Un líder es una figura de autoridad per se, y no necesita imponerse ante los demás para que sus decisiones sean respetadas. Pero, ¿cuáles son las actitudes que permiten que los líderes se consoliden como tales frente a un equipo de trabajo? Sinek, un escritor y motivador inglés, se propuso desentrañar por qué algunos equipos funcionan bien y otros no –o, por decirlo de otra manera, por qué algunos líderes saben dirigir un equipo y otros no–. ¿Cómo puede ganarse un líder la confianza de sus subordinados? Este libro ofrece algunas claves reveladoras.