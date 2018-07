Cinco hábitos diarios para conseguir el éxito personal

FOTOS | El éxito personal y laboral depende de los hábitos y acciones diarias que realizamos. Según Ann Mehl, colaboradora de Entrepeneur, existen 5 hábitos que pueden ayudar a una persona a mejorar en este aspecto.

1. Físicos. Alejarse de las redes sociales o del televisor puede mejorar considerablemente tu desempeño. Una opción es caminar o usar una bicicleta en lugar del coche para ir al súper, o subir las escaleras en vez de usar el elevador.

Este tipo de hábitos, además de mantener el organismo estable, puede ayudar

2. Emocionales. Ann Mehl asegura que el entorno social influye en nuestro humor. Por ello, es importnate aprender a identificar las malas influencias e intentar deshacerte de ellas.

Por ejemplo, si un locutor de radio te molesta, no lo escuches. Debes aprender a identificar las malas influencias e intentar deshacerte de ellas.

3. Mentales. La mente también necesita ejercitarse por lo que es fundamental aprender algo nuevo todos los días. No importa, que sea algo chico o algo grande, señala Meehl, puede ser desde el nombre de alguien hasta una historia que siempre has querido aprender o un instrumento musical que siempre has querido tocar.

Por ejemplo, el famoso escritor estadounidense Philip Roth recientemente compró un iPhone. “Todas las mañanas estudio un capítulo de ‘iPhone for Dummies’”, dijo. “Y ahora soy competente en su uso”.

4. Espirituales. Una de las mejores formas de practicar este hábito es dar las gracias diariamente. La idea está en elegir las cosas por las que uno puede sentirse agradecido, especialmente por aquellas que das por sentado.

5. Interpersonal. Es importante meditar sobre nuestros lazos sociales. Según Ann Mehl de Entrepreneur, “no nos cuesta nada hacer una llamada, escribir un párrafo u mandar un tuit y esto le dice a ese alguien “estuve pensando en ti”. Además, puedes añadirle valor regalando algo.