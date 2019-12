FOTOS | Casi cualquier emprendedor quiere que su negocio se convierta en el próximo Uber o Airbnb; y aunque una startup exitosa depende de un buen marketing y de entregar un producto o servicio que haga falta, esto no es necesariamente lo que hace la gran diferencia en las cuentas bancarias de los emprendedores más ricos del mundo, según Entrepreneur.

En realidad, reunir y mantener la riqueza se deriva de hábitos inteligentes en cuanto finanzas personales se refiere. No hace falta que tu negocio se convierta en uno multimillonario para que tú logres tus objetivos de riqueza. Implementando los mismos hábitos de finanzas personales que aplican algunos de los emprendedores más exitosos puedes mejorar dramáticamente tu situación financiera. Aquí te dejamos cinco con los que puedes empezar.

1. Crea una lista de objetivos monetarios que te motive

Tan importante como es tener un presupuesto, un área en la que los millonarios se diferencian es teniendo objetivos monetarios claros. Escribir una lista de objetivos financieros y revisarlos constantemente te dará una dirección clara de las acciones que necesitas realizar para mejorar tu riqueza personal y la rentabilidad de tu negocio.

2. Arma un plan de acción para los gastos y ahorros

No tener un plan de gastos y ahorros es uno de los grandes errores que hace que los emprendedores no logren sus objetivos de riqueza. Para tener más información al respecto, me acerqué con Spencer Barclay, fundador y CEO de Savology, quien me explicó que “El problema deriva del hecho de que muchos de nosotros no llevamos un registro de a dónde va nuestro dinero, algo que puede socavar los objetivos financieros por los que estamos trabajando. Hacer un presupuesto serio implica planear con anticipación cómo se va a gastar y ahorrar el dinero y luego llevar un registro de cada gasto. Cuando eres consciente de tus hábitos de gasto se hace mucho más fácil llevar un registro y contribuir más hacia los ahorros para lograr tus objetivos”.

Con esta información en mano, puedes empezar a encontrar formas de reducir tus gastos. Esto podría significar cambiar a un plan de internet más barato para tu negocio, o el simple hecho de dejar de hacer la visita diaria hacia tu cafetería favorita.

3. Diversifica el riesgo generando nuevas fuentes de ingreso

Según lo escrito en el libro Rich Habits: The Daily Habits of Successful People de Tom Corley, de los millonarios que construyeron su fortuna solos, 65 por ciento tienen por lo menos tres fuentes de ingresos, y 29 por ciento tienen cinco o más fuentes de ingresos. La relevancia de estos números no sólo está en el hecho de que estos individuos están percibiendo dinero a través de múltiples negocios, sino que lo hacen también a través de intereses, rentas o ganancias de capital por sus inversiones. Estableciendo múltiples fuentes de ingreso, estos emprendedores están diversificando y disminuyendo el riesgo financiero.

La idea es similar a crear múltiples fuentes de ingreso en tu negocio. Vendiendo a través de nuevos canales o introduciendo nuevos productos creas oportunidades adicionales para que tus ventas aumenten. Así, si le va mal a un producto o un canal, tu negocio sigue siendo redituable porque el resto de fuentes de ingreso lo hacen estable. Diversificar tus finanzas personales puede generarte resultados similares.

4. Invierte para crear ingresos pasivos

¿A dónde va el dinero que te sobra después de pagar los gastos mensuales? Para los dueños de negocios, encontrar lugares en los que invertir las ganancias que generan es clave para el crecimiento. Esto mismo es real para las finanzas personales.

Muchos expertos en inversiones recomiendan implementar la estrategia de “compra y retén” como camino hacia lograr ingresos pasivos a lo largo del tiempo. Según Investopedia, un estudio a largo plazo de esta estrategia que cubrió entre 1926 y 2010 encontró que hubo un retorno anual promedio de 12.1 por ciento para las acciones pequeñas y un 9.9 por ciento anual para las acciones grandes. Esto incluso se mantuvo a través de los tres colapsos que sucedieron en este periodo.

Seguir agregando dinero a tus ahorros o a tus cuentas de inversión te permitirá crecer el total a la larga. Este ingreso pasivo sirve como el complemento perfecto para el dinero que te llevas a casa de tus esfuerzos empresariales.

5. Sé consciente del mercado

Investigaciones de CB Insights revelaron que 42 por ciento de los fracasos entre las startups se atribuyen a la falta de necesidad en el mercado para su producto o servicio. No ser consciente de lo que pasa en el mercado puede afectar directamente el éxito de tu negocio y tus finanzas personales. Los emprendedores más acaudalados se esfuerzan por mantenerse al día sobre las tendencias que pueden afectar sus negocios y sus finanzas personales. Por ejemplo, el cambio en las tasas de interés puede influir dramáticamente en tus costos a largo plazo, y puede afectar también los hábitos de gastos de las personas, cambiando el mercado para tus productos.

Ser proactivamente consciente de los cambios en el mercado te alertará para monitorear tendencias o eventos que pueden afectar tu negocio o tus inversiones, permitiéndote actuar a tiempo para proteger tus activos. Algo tan simple como ajustar tus precios anticipándote a los cambios en el mercado puede ayudarte a evitar ciertas pérdidas.

Para muchos, lograr la seguridad financiera personal requiere de hacer cambios en sus hábitos y de adoptar una mentalidad a largo plazo. Esto puede parecer un reto, pero el resultado final vale la pena. Tomando el control total de la forma en la que utilizas tu dinero puedes hacer crecer tu riqueza personal mientras aumentas las posibilidades de tu startup para el éxito a largo plazo.