Las cinco habilidades y motivaciones que te harán un mejor profesionista y emprendedor en 2019

FOTOS | Los líderes del planeta lo puntualizaron en el último Foro Económico Mundial en Davos, Suiza: en 2020, las habilidades de todo profesional tendrán que girar en torno a la creatividad, a la solución de problemas, al trabajo con equipos multidisciplinarios, multigeneracionales e internacionales, a la planeación estratégica y financiera. Pero como no hay empresa que pueda resolver todas las necesidades del talento y el nivel de competitividad profesional, lo ideal es abrazar una de las tendencias más importantes en el mundo: la autocapacitación, y qué mejor motivación que empoderar tu futuro para tener una vida mejor. (Según: Entrepreneur)

Al respecto, los expertos en didáctica de Babbel, la plataforma online para aprender idiomas más vendida en el mundo, saben que para que la autocapacitación funcione se necesita un poderoso ingrediente: la motivación personal. La firma ha realizado estudios cualitativos repetidas veces en 5 mercados clave alrededor del mundo, y encontraron que en el 90% de los casos es indispensable contar con un motivador para que el auto aprendizaje funcione, de lo contrario, las personas abandonan la aventura. Y en la mayoría de los casos, ese motor es tener un futuro con mayores ingresos y una mejor calidad de vida para sí mismos y sus familias.

En este sentido, descubrió cinco motivaciones y cinco habilidades que le darán impulso a tu vida el próximo año y los que vienen.

1. Habilidad: Pensamiento crítico - Motivación: Tomar mejores decisiones. Esta habilidad es un plus en el entorno VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) que domina nuestra era, y consiste en usar de forma efectiva la inteligencia y el conocimiento para tomar decisiones informadas, autónomas para resolver problemas complejos. ¿Cómo? Según la Foundation for Critical Thinking necesitas claridad en tus pensamientos, centrarte en lo relevante, realizar preguntas clave y ser razonable. Suena fácil, pero no lo es, porque la clave está en evitar las presiones sociales y culturales y cuestionar, investigar y corroborar toda información que te llegue.

Los expertos de Babbel recomiendan usar las tres apps de Game Learn: Merchants, Triskelion y Pacific, que te ayudarán a desarrollar tus soft skills. O comprar el libro electrónico Critical Thinking de Richard Paul, un reconocido pensador crítico.

2. Habilidad: Gestión de la incertidumbre – Motivación: Innovar y ganar competitividad. Todavía no lo es, pero será fundamental también para el entorno VUCA. Hoy decimos que la única constante es el cambio, pero nuestro cerebro de ser humano no está preparado para los tiempos donde todo se modifica exponencialmente. Si antes a una empresa le tomaba 10 años crecer y consolidarse, hoy puede ocurrir en un año, por ejemplo.

Babbel te recomienda leer “The Singularity Is Near”, del futurista Ray Kurzweil para que comprendas cómo ocurre este cambio acelerado que nos genera una incertidumbre brutal que podrás comprender mejor a través del recientemente sociólogo fallecido, Zygmunt Bauman, en su libro “Tiempos líquidos, vivir en una época de incertidumbre”. Y si quieres gestionar la temida pero inevitable incertidumbre en tu trabajo, sin duda alguna, la recomendación es que descargues el libro del Harvard Business Review: La gestión en la incertidumbre.

3. Habilidad: Gestionar la multinacionalidad – Motivación: Aumentar tu competitividad. Aunque esté de moda cerrar fronteras y elevar muros, la migración profesional y la interacción en el mundo global son una realidad de la que no se puede escapar. Hoy es prioridad hablar varios idiomas, especialmente el inglés que se considera dominante, y otros como el alemán y el portugués, que son los siguientes en la lista de prioridad para los mexicanos por el entorno de negocios. Según los expertos, hablar una segunda lengua eleva tu competitividad y tu salario en un 50%, y cuando del inglés se trata, en México solamente 5 de cada 100 mexicanos lo habla con fluidez.

Interesante si consideras que según The Economist Intelligent Unit, 70% de las empresas que emplean activamente, solicitan el idioma. Así que un camino directo a la competitividad es ser multilingüe y Babbel es una aplicación donde puedes aprender hasta 13 idiomas con toda la flexibilidad que como profesional necesitas. Son 15 minutos diarios de práctica que te harán un maestro.

4. Habilidad: Inteligencia Emocional – Motivación: Encontrar tu zen. Esta es una de las soft skills más valoradas, especialmente porque no se trata de tu IQ o Coeficiente Intelectual. Es decir, no se trata de cuán inteligente eres, sino de qué tan buena persona eres para manejar tus emociones, especialmente en los momentos de crisis que serán cada día más comunes en este mundo de incertidumbre. Hoy, la inteligencia emocional es necesaria para aplicar el pensamiento crítico y tomar decisiones acertadas y eso implica que puedas identificar, entender y manejar correctamente lo que sientes para cumplir metas y objetivos, tanto personales como profesionales.

La recomendación para esta motivación es What ́s Up, una app disponible en IOs y Android que tiene más de 100 preguntas para que puedas identificar lo que sientes y cómo manejarlo. Si quieres conocer más sobre este tema y encontrarle sentido, descarga el ensayo If You’re So Smart, Why Aren’t You Happy?, del profesor de marketing de la Universidad de Austin Raj que te dará suficientes razones para dejar de pensar en el dinero y fortalecer tus emociones.

5. Habilidad: Planeación financiera – Motivación: Obtener libertad y paz financiera. “No hay dinero que alcance” es en realidad la voz de una persona que no sabe administrar sus recursos. La libertad financiera es la capacidad de tomar decisiones en cualquier área de tu vida, ya sea personal o profesional sin que el dinero sea un obstáculo para lograrlo. En México sólo 3% de la población vive de los rendimientos, 8% de sus ingresos pasivos, y aunque el 60% ahorra, su “guardadito” no alcanza el mínimo requerido para un fondo de emergencia (3 a 6 meses de tus gastos mensuales). Dejar de vivir al día para vivir con libertad financiera no solamente es una gran motivación, es también una habilidad básica personal y profesional.

Empieza por desarrollar tu propia estrategia financiera a través de un curso de Educación Financiera gratuito, como el que ofrece la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Son 7 sesiones presenciales de una hora y media en sus instalaciones, en la Ciudad de México. Te otorga un reconocimiento de asistencia y un paquete con diversos materiales sobre educación financiera.

Y para quienes están en algún estado de la República Mexicana no hay pretexto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en alianza con Coursera, desarrolló un taller en línea que, al finalizar, te entrega un certificado que puedes incluir en tu perfil profesional de LinkedIn.

Ahora tienes cinco áreas de oportunidad para empoderar tu futuro. ¿Con cuál quieres comenzar?