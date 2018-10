- / -

FOTO 1 | 1. Las juntas de negocios desperdician tiempo y dinero Once millones: esa es la cantidad de juntas que se hacen en Estados Unidos todos los días. Esto es una locura, considerando que la única razón por la que se tienen juntas es porque hay una creencia de que son vitales para la productividad y la vitalidad de una empresa. Pero la realidad es que la mayoría de estas juntas no son necesarias, de hecho, son una pérdida de tiempo y dinero. Tal como Renzo Costarella explica, la mayoría de los que están ahí no tendrían que estar. Como resultado, tienes demasiada gente que no aporta valor. Y lo que es peor, los sacas de su trabajo o de hacer otras cosas que sí son relevantes para la empresa.