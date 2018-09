Cinco formas en que puedes convertir el Instagram en una máquina generadora de ingresos

- / -

FOTO 5 | 5. Has empezado a participar con publicaciones debajo de esos hashtags Ahora que has hecho todo el trabajo duro, haz que tu feed se vea limpio, nítido y cohesivo escribiendo algunos copies increíbles, usando los mejores hashtags y haciendo que todas las publicaciones que tienen un producto sean comprables. Una vez hecho esto, es hora de empezar a darle like a las imágenes que te gustan bajo los hashtags que siguen tus clientes. Por ejemplo, si vendes zapatos de deporte, identifica de cuatro a cinco hashtags que use la comunidad de amantes de los tenis (como #sneakerhead, #solecollector, #instashoes, #newkicks o #igsneakercommuity),y luego dale like y comenta en entre 100 y 200 imágenes debajo de estas etiquetas todos los días. Esto atraerá el tráfico orgánico a tu cuenta que necesitas para convertir tu nuevo feed de Instagram en una máquina generadora de ingresos. (Foto: snsmarketing)