FOTOS | Gracias al crecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la expansión del uso de Internet en la era digital es posible acceder a decenas de formas para buscar empleo, según Universia.

En la época actual existen numerosas formas de buscar empleo.

Los trabajadores deben emplear aquellos medios que realmente les resulten de utilidad al momento de buscar trabajo.

Las redes sociales pueden facilitar el acceso a ofertas de empleo, pero no garantizan la obtención de un trabajo.

Tanto las empresas que deseen publicar un aviso como los candidatos que deseen postular para un empleo pueden recurrir a portales de empleo online, redes sociales, redes sociales profesionales, correo electrónico y distintos tipos de comunidades online. De este modo, las posibilidades se multiplican.

Sin embargo, no todos los medios ofrecen la misma rentabilidad. Es decir, no todos los medios permiten el acceso real a un empleo.

Los trabajadores deben esforzarse por utilizar aquellos medios que realmente les permitan contactar de manera formal y directa con empresas para de este modo tener verdadero acceso a posibilidades laborales. Por tanto, deberán descartar los medios obsoletos, los considerados como poco confiables y también aquellos que resultan demasiado informales como para acceder a un empleo formal.

¿Estás buscando trabajo? ¿Te postulás a ofertas y nunca te llaman? Estas son las 5 formas de buscar empleo que no funcionan ni te funcionarán a pesar que insistas.

En ocasiones los trabajadores consideran que el error se encuentra en su CV, pero en realidad, muchas veces el hecho de no recibir una llamada se asocia directamente a la forma de postulación para el empleo. Cuando el candidato cree que utiliza un medio válido pero en realidad cae en una informalidad o práctica mal organizada, es menos probable que reciba una llamada.

Esto no quiere decir que su CV sea malo, sino que simplemente la forma en que postuló a un empleo no fue la adecuada, o no logró crear un contacto real y directo con un reclutador. Por lo tanto, es fundamental optar por medios formales en los que se posea la certeza de que la postulación verdaderamente llegará a destino.

Buscar empleo es un proceso complejo, que puede volverse más difícil aún cuando se utilizan los medios incorrectos para hacerlo.