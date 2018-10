Cinco errores típicos para levantar la primera inversión

- / -

FOTO 5 | 5. Creer en la omnipotencia emprendedora. Para que una empresa avance se requiere trabajo en equipo. No puedes esperar hacer todo por ti mismo, no cuentas con la energía, ni el conocimiento para resolver todo. Quizá conozcas perfectamente tu producto, pero hay muchos otros detalles además de eso. Rodéate de las personas adecuadas para conseguir tus objetivos. Habrá quienes cuenten con habilidades para promocionar el producto, otros que sean mejores equilibrando los ingresos y gastos, también cumplir con las leyes es importante, tener el mejor producto no lo es todo. Si es tu primer negocio evita la tentación de hacerlo todo o lo único que lograrás es llevar a la quiebra a tu negocio y a ti a un hospital. Los negocios no son un camino fácil, mucho menos recorrer ese camino la primera vez, levantar capital y librar todos los obstáculos que se atraviesen. Si ya muchos fallaron, es mejor aprender de sus pasos. Cada negocio tiene sus necesidades particulares y ya las conocerás. Toma las precauciones necesarias y haz que tu negocio avance.