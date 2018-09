Los cinco errores de ser demasiado seguro

FOTOS | Es común ver a varias personas perder su creatividad, trabajo duro o incluso sus relaciones por ser presas de su seguridad en exceso o en términos más correctos, su arrogancia. Solo para mencionar algunos ejemplos tenemos a personas (cuyos nombres voy a evitar) diciendo este tipo de frases:

“Soy el próximo Nelson Mandela y cuando cumpla 95 años seré un héroe, más grande de lo que él fue”.

“Amo la atención. No tolero no tenerla”.

“Soy la persona más humilde que has conocido en tu vida, creo que no puedes entender lo humilde que soy”.

Sí, es fácil sentir la seguridad cuando has tenido algunos éxitos. Ryan Holiday, en su libro El Ego es el Enemigo, lo pone de esta manera: Para aquellos que tienen ambiciones, talento y un potencial para desarrollar el ego viene incluido y se puede convertir en un poderoso enemigo. Es fácil darnos demasiada importancia cuando otros también nos la están dando. Estas son algunas de las consecuencias que enfrentamos al momento de dejarnos llevar por la arrogancia y que tú puedes evitar.