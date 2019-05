Los cinco errores que las empresas deben evitar cometer en sus redes sociales

FOTOS | Las empresas saben que es clave tener presencia en las redes sociales para llegar a su público objetivo.

Según el Reporte Digital in 2018, elaborado por las plataformas We are Social y Hootsuite, más del 90% de peruanos usuarios de Internet utilizan redes sociales desde su smartphone, lo que evidencia que no es problema para la gran mayoría acceder a sus redes sociales en cualquier momento. Con este constante flujo de usuarios, una correcta gestión y cuidado en estos canales nos permitirá salvaguardar la relación con nuestros clientes y evitar una posible crisis de imagen para la empresa.

En ese contexto, Marco Muñoz, Presidente del Comité de Social Media e Influencers del IAB Perú, comparte 5 errores que suelen cometer las empresas en las redes sociales: