Cinco errores que cometen los nuevos emprendedores

FOTO 3 | 3. Producto o Servicio vs Ventas Enfocarte en el producto o servicio en lugar de enfocarte a las ventas es uno de los errores más frecuentes. Casi todos inician su negocio como operadores y no como vendedores, es decir, empiezan enfocados en su producto y servicio. En ocasiones cuando lo llevan al mercado, se dan cuenta de que el mercado no quiere lo que ofrecen. Luego piensan que pueden cambiar la forma de pensar del mercado, invierten dinero en intentar cambiar la mentalidad del mercado y terminan destrozando su empresa. ¡Enfócate en las ventas! Primero investiga qué es lo que quiere el mercado y después constrúyelo o consíguelo a través de tu producto o servicio. (Foto: iStock)