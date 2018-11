Cinco ejercicios más para controlar tu estrés

- / -

FOTO 4 | 4. Deshazte de las personas que te quitan energía Seguro que en todos los libros de autoayuda que has leído te lo dicen. Yo te lo voy a volver a repetir porque es una de las cosas que más pesan a la hora de generar estrés del que yo llamo colateral. Reubica o saca de tu vida a todas aquellas personas que te quitan ilusión, ganas de hacer cosas, que te dicen que no se puede, que emocionalmente te sientan mal. Y digo reubica porque muchas veces algunas de esas personas que nos sientan mal son familia o personas muy cercanas de la que no te puedes deshacer. Pero salvo esas excepciones, si la cosa no funciona cambia de entorno, así de sencillo. Tú eres el único responsable de elegir a la gente que te rodea y escoger a aquellos que te aportan bienestar y no tensión. (Foto: Pixabay)